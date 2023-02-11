السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
الداخلية: 18 شخصا خانوا الوطن وسيواجهون غرامة مليونية و15 عاما في السجن
بعد سلطنة عمان.. نفوق جماعي للحيتان على شواطئ قبرص.. هل اقترب زلزال مدمر جديد؟
على متنها 98 طنًا من المساعدات.. وصول الطائرة الإغاثية السادسة من المملكة لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا
“وقع أيضا في رجب قبل 800 سنة”.. ماذا تعرف عن زلزال تركيا المدمر؟  
كلب يساعد في إنقاذ 12 شخصًا من تحت الأنقاض (فيديو)
صورة أبكت مواقع التواصل.. أم تنام بجوار جثمان ابنها المتوفي في زلزال تركيا

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

الداخلية: 18 شخصا خانوا الوطن وسيواجهون غرامة مليونية و15 عاما في السجن

الداخلية: 18 شخصا خانوا الوطن وسيواجهون غرامة مليونية و15 عاما في السجن

الداخلية: 18 شخصا خانوا الوطن وسيواجهون غرامة مليونية و15 عاما في السجن
٠١:٢٠:١٦ م، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 11 حتى 17 / 7 / 1444هـ الموافق من 2 حتى 8 / 2 / 2023م، عن النتائج التالية:

إجمالي المخالفين

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (16781) مخالفاً، منهم (10059) مخالفاً لنظام الإقامة، و(4176) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(2546) مخالفاً لنظام العمل.

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (542) شخصاً، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(55%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (118) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

خانوا الوطن

ثالثاً: تم ضبط (18) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعاً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (23310) وافدين مخالفين، منهم (20985) رجلاً، و(2325)

امرأة.مخالفين بعثاتهم

 

خامساً: تم إحالة (14406) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1836) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11085) مخالفاً.

 

تحذير الداخلية

 

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.

اقرأ أيضا

الداخلية تعلن ضبط 19 متورطًا في جريمة كبرى

إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم خيانة الوطن وزارة الداخلية

مواد ذات صلة

المزيد
السجن والجلد للمتحرشين بفتاتي «كورنيش جدة»

السجن والجلد للمتحرشين بفتاتي «كورنيش جدة»

٠٩:٤١ ص، الأثنين، ٠٩ نوفمبر ٢٠١٥
«الأرصاد» يتوقع المناطق المتأثرة بالتقلبات الجوية من مساء اليوم حتى غدٍ

«الأرصاد» يتوقع المناطق المتأثرة بالتقلبات الجوية من مساء اليوم حتى غدٍ

٠٦:٤٩ م، الجمعة، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
عاجل.. أمريكا تهدد روسيا بـ 3 عقوبات كارثية وتُعد أوكرانيا لحرب استنزاف

عاجل.. أمريكا تهدد روسيا بـ 3 عقوبات كارثية وتُعد أوكرانيا لحرب استنزاف

٠٨:١٣ م، الأثنين، ١٤ مارس ٢٠٢٢
تعليق الدراسة اليوم في مدارس وجامعات بعدة مناطق بسبب الأمطار

تعليق الدراسة اليوم في مدارس وجامعات بعدة مناطق بسبب الأمطار

٠٨:٥٦ م، الثلاثاء، ١٢ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *