بعد سلطنة عمان.. نفوق جماعي للحيتان على شواطئ قبرص.. هل اقترب زلزال مدمر جديد؟

تواصل- فريق التحرير:

تتوالى الظواهر التي يعتبرها البعض علامة على قرب حدوث كوارث طبيعية وخاصة الزلازل، فبعد جنوح ونفوق حيتان على أحد شواطئ سلطنة عمان، خرجن دلافين نافقة على أحد شواطئ قبرص.

زلزال تركيا وسوريا

وأعلنت السلطات القبرصية، أن المياه جرفت عددا من الحيتان النافقة إلى الشواطئ في شمال قبرص، ويُحتمل أنها تأثرت بالهزات الأرضية العنيفة في تركيا وسوريا المجاورتين هذا الأسبوع.

وذكرت إدارة بحوث مزارع الأسماك والحياة البحرية في قبرص أن 6 مما يطلق عليها الحيتان المنقارية عُثر عليها نافقة، أمس الجمعة، فيما عُثر على 4 حيتان 3 منها على قيد الحياة، الخميس.

أعيدت للبحر

وقالت الإدارة في بيان إن الحيتان الثلاثة الحية التي عُثر عليها، الخميس، أُعيدت إلى البحر.

وأضافت أن من غير الواضح إن كانت مجموعة الحيتان النافقة التي عُثر عليها، الجمعة، تشمل حيتانا من التي عُثر عليها، الخميس، وأُعيدت إلى البحر.

ضوضاء بحرية

وقال يانيس إيوانو من إدارة بحوث مزارع الأسماك والحياة البحرية لمحطة سيغما التلفزيونية: “تملك هذه الحيوانات نظاما لتحديد المواقع بصدى الصوت ويتأثر بالضوضاء البحرية”.

وعُثر على الحيتان في جزء صغير نسبيا من ساحل قبرص الشمالي الخاضع لسيطرة حكومة الجزيرة المعترف بها دوليا.

سلاحف ودلافين

وكانت انتشرت تساؤلات كثيرة أثارها ظهور عدد من الدلافين إلى الشواطيء مع ظهور سلاحف أيضا في عدد من الدول.

التساؤلات جاءت بعد وقوع ظاهرة نادرة قبل أسابيع من زلزال تركيا المدمر، والتي أظهرت دوران للأغنام والبط ففي عدد من الدول ايضا منها الصين والأردن.

ظهور الدلافين:

وحول هذه الظاهرة يقول الباحث والأكاديمي سام يوسف :” هذه هى تصرفات الأسماك والحيوانات والطيور قبل حدوث حدث عظيم كما ذكرت من قبل وعارضنى الكثيرين مثل دوران الحيوانات فى دوائر بدون أي سبب ظاهر”.

وكان حساب كنوز عمان قد نشر مقطع فيديو لخروج مجموعة من الدلافين إلى الشاطيء جنوب سلطنة عمان في محافظة ظفار “حاسك – ولاية سدح”.

تصر على الخروج

وقد حاول الشباب ومجموعة من الصيادين إرجاع بعضها إلى البحر ولكنها تصر بالخروج إلى الشاطيء.

من جانبها تعاملت المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار مع بلاغ يفيد بجنوح ثمانية دلافين من نوع ريسو جرفتها الأمواج إلى شاطيء ولاية حاسك.

وقد جرى خلاله إنقاذ سبعة منها وهي بصحة جيدة، فيما تم تسجيل نفوق الدولفين الثامن، وتم أخذ عينات وقياسات له لإجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية.

كما نشر عدد من رواد تويتر واقعة نادرة أخرى وهي ” خروج السلاحف في سواحل الجزائر”.

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حيرة العلماء:

وفي وقت سابق وقبل وقوع زلزال تركيا بأسابيع وقعت ظاهرة نادرة حيرت العلماء وهي ظاهرة دوران البط والأغنام.

وقال الباحث والأكاديمي سام يوسف إنني عندما تكلمت عن ظاهرة دوران الحيوانات فى دوائر غامضة من أسابيع كان دوران الحيوانات أمرًا غير عادي، حيث كان تنبيه وتأكيد لحدوث كارثه الزلزال المدمر فى تركيا.

وأوضح أن الحيوانات أول من يشعر بالكوارث، منوها أن تصرفاتهم تتغير تماما ويبدلون سلوكهم المعتاد إلى سلوك آخر مختلف تماما كإصدار أصوات تحذير.

الصين أولا:

وبدأت الظاهرة في الصين أولا، حيث أظهر مقطع فيديو، قطيعًا من الأغنام يتجول بشكل غامض في دائرة لمدة 12 يومًا على التوالي في منطقة منغوليا شمالي الصين.

المقطع الذي التقطته كاميرات المراقبة من داخل إحدى المزارع يوثق السلوك الغريب لقطيع الأغنام الذي كان يتحرك طوال الوقت في اتجاه عقارب الساعة في دائرة شبه كاملة داخل مزرعة.

أغنام الأردن:

كما تفاعل رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو، يظهر قطيعا من الأغنام تدور في حركة جماعية متناغمة، والتقط الفيديو بمدينة الكرك بالأردن، وتداوله رواد تويتر على نطاق واسع.

عندما تكلمت عن ظاهرة دوران الحيوانات فى دوائر غامضة من اسابيع كان دوران الحيوانات امر غير عادي

فعلاً وكان تنبيه وتأكيد لحدوث كارثه الزلزال المدمر فى تركيا. pic.twitter.com/HeMoGsgogz — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) February 7, 2023

دوران البط:

فيما أظهر مقطع فيديو قبل أسابيع ظاهرة حيرت العلماء خلال الآونة الأخيرة، ويبين الفيديو دوران سربا من البط يدور حول نفسه.

وحاز الفيديو على تفاعل واسع، على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما تويتر، وبلغت عدد المشاهدات نحو مليون ونصف المليون مشاهدة، ولم تقدم أية جهة متخصصة تفسيرا واضحا للظاهرة.

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