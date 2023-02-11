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على متنها 98 طنًا من المساعدات.. وصول الطائرة الإغاثية السادسة من المملكة لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

على متنها 98 طنًا من المساعدات.. وصول الطائرة الإغاثية السادسة من المملكة لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

على متنها 98 طنًا من المساعدات.. وصول الطائرة الإغاثية السادسة من المملكة لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا
١٢:١٤:٠٤ م، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

وصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا صباح اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها 98 طنًا من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية, بالإضافة إلى المواد الطبية.

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الجسر الإغاثي:

وجاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

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ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

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