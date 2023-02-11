“وقع أيضا في رجب قبل 800 سنة”.. ماذا تعرف عن زلزال تركيا المدمر؟  

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من أغرب الوقائع التي تشابهت حوادثها في التاريخ ما وثقته الروايات التاريخية عن وقوع زلزال في بلاد الشام وعلى الأخص في شماله في نفس المكان الذي وقع فيه زلزل تركيا الإثنين الماضي.

زلزال قبل 800 سنة:

وجاء نص الرواية التي ذكرها المؤرخ عز الدينابن الأثير في تاريخه ” الكامل” ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة، وفي هذه السنة في رجب، كان بالشام زلازل كثيرة قوية خربت كثيرا من البلاد.

وأضاف :” وهلك فيها ما لا يحصى كثرة، فخرب منها بالمرة حماة، وشيزر، وكفرطاب، والمعرة، وأفامية، وحصن الأكراد، وعرقة، واللاذقية، وطرابلس، وأنطاكية”.

وتابع المؤرخ ابن الأثير : “وأما ما لم يكثر فيه الخراب ولكن خرب أكثره فجميع الشام،، وتهدمت أسوار البلاد والقلاع، فقام نور الدين محمود في ذلك المقام المرضي، وخاف على بلاد الإسلام من الفرنج حيث خربت الأسوار، فجمع عساكره وأقام بأطراف بلاده يغير على بلاد الفرنج ويعمل الأسوار في سائر البلاد، فلم يزل كذلك حتى فرغ من جميع أسوار البلاد”.

وقال أيضا في روايته :” وأما كثرة القتلى، فيكفي فيه أن معلما كان بالمدينة، وهي مدينة حماة، ذكر أنه فارق المكتب لمهم عرض له فجاءت الزلزلة فخربت البلد، وسقط المكتب على الصبيان جميعهم. قال المعلم: فلم يأت أحد يسأل عن صبي كان له”.

ضحايا زلزال تركيا:

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 20665 شخصًا، وذلك بعد مرور 5 أيام من وقوع الزلزال.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة خلال مؤتمر صحفي، عقده في مركز تنسيق إدارة الكوارث والطوارئ، إن وفيات كارثة الزلزال ارتفعت إلى 20665 شخصًا، والإصابات إلى 80088 شخصًا، مضيفًا أنه تم نقل 20000 مصاب إلى خارج المنطقة لمواصلة علاجهم عن طريق الإسعاف الجوي والبري والبحري.

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