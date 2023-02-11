كلب يساعد في إنقاذ 12 شخصًا من تحت الأنقاض (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام تركية مساعدة كلب متدرب في عملية إنقاذ وصلت إلى 12 شخصا، كانوا موجودين تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي.

إنقاذ 12 شخصا:

وبحسب ما ذكرته قناة ” تي أر تي” التركية، فإن كلب بحث وإنقاذ يدعى “صلة” ساعد في إنقاذ 12 شخصاً من تحت أنقاض المباني التي دمّرتها الزلازل في مدن جنوبي تركيا.

وأوضحت أن الكلاب المُدرّبة تلعب دوراً مهماً في عمليات البحث والإنقاذ الجارية بالمناطق المنكوبة.

إنقاذ كلب:

وفي وقت سابق تمكنت فرق الإنقاذ التركية تتمكن من انتشال وإنقاذ كلب صغير من تحت الأنقاض.

جاء ذلك بعد نحو يومين ونصف على الزلزال المدمر في ولاية هاتاي جنوبي تركيا.

ويظهر الفيديو خروج رأس الكلب من تحت الأنقاض، وتقديم أحد المتطوعين له شربة من الماء في محاولة لإبقائه على الحياة، حتى إتمام إنقاذه من تحت الأنقاض.

كلب يؤانس فتاة تحت الأنقاض:

وفي وقت سابق تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع صورة جرى تداولها على نطاق واسع، أظهرت رفض كلب التخلي عن صاحبته التي سقطت تحت الأنقاض.

وأوضحت الصورة أن امرأة سقطت تحت أنقاض مبنى، انهار إثر الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا، في حين ظل كلب قرب يدها التي خرجت من بين الأنقاض، وكأنه ينتظر خروجها.

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