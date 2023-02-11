السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
كلب يساعد في إنقاذ 12 شخصًا من تحت الأنقاض (فيديو)
صورة أبكت مواقع التواصل.. أم تنام بجوار جثمان ابنها المتوفي في زلزال تركيا
دفنت بالمدينة.. نهاية سعيدة لفتاة أردنية توفيت أثناء عودتها من أداء العمرة
“وينشأ ناشيء الفتيان منا”.. “السلام عليكم” أول ما نطقت به طفلة خرجت من تحت الأنقاض (فيديو)
ضحايا الزلزال في تركيا يصل إلى 20665 شخصًا
هل  يمكن للطالب المبتعث دراسة المرحلة الدراسية مرة أخرى بعد اجتيازها؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

كلب يساعد في إنقاذ 12 شخصًا من تحت الأنقاض (فيديو)

كلب يساعد في إنقاذ 12 شخصًا من تحت الأنقاض (فيديو)

كلب يساعد في إنقاذ 12 شخصًا من تحت الأنقاض (فيديو)
١١:٤٩:٣٨ ص، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

 وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام تركية مساعدة كلب متدرب في عملية إنقاذ وصلت إلى 12 شخصا، كانوا موجودين تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي.

إنقاذ 12 شخصا:

وبحسب ما ذكرته قناة ” تي أر تي” التركية، فإن كلب بحث وإنقاذ يدعى “صلة” ساعد في إنقاذ 12 شخصاً من تحت أنقاض المباني التي دمّرتها الزلازل في مدن جنوبي تركيا.

وأوضحت أن الكلاب المُدرّبة تلعب دوراً مهماً في عمليات البحث والإنقاذ الجارية بالمناطق المنكوبة.

إنقاذ كلب:

وفي وقت سابق تمكنت فرق الإنقاذ التركية تتمكن من انتشال وإنقاذ كلب صغير من تحت الأنقاض.

جاء ذلك بعد نحو يومين ونصف على الزلزال المدمر في ولاية هاتاي جنوبي تركيا.

ويظهر الفيديو خروج رأس الكلب من تحت الأنقاض، وتقديم أحد المتطوعين له شربة من الماء في محاولة لإبقائه على الحياة، حتى إتمام إنقاذه من تحت الأنقاض.

كلب يؤانس فتاة تحت الأنقاض:

وفي وقت سابق تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع صورة جرى تداولها على نطاق واسع، أظهرت رفض كلب التخلي عن صاحبته التي سقطت تحت الأنقاض.

وأوضحت الصورة أن امرأة سقطت تحت أنقاض مبنى، انهار إثر الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا، في حين ظل كلب قرب يدها التي خرجت من بين الأنقاض، وكأنه ينتظر خروجها.

افرأ أيضا:

“الراحمون يرحمهم الرحمن”.. إنقاذ كلب من تحت الأنقاض وهذا ما فعله المتطوعون؟

الكلمات الدلالية:
أخبار تركيا إنقاذ أشخاص إنقاذ كلب الزلزال المدمر تحت الأنقاض تركيا الساعة تركيا اليوم زلزال تركيا كلب ينقذ

مواد ذات صلة

المزيد
مواقيت الصلاة ليوم الجمعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق

٠١:٤٤ ص، الجمعة، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
بالإنفوجراف.. تأمين نقل 25 مليون مُصلٍ ومُعتمر في رمضان

بالإنفوجراف.. تأمين نقل 25 مليون مُصلٍ ومُعتمر في رمضان

٠٢:٣٣ م، الثلاثاء، ١٦ يونيو ٢٠١٥
«الصحة» تدرس الاستفادة من جميع المستشفيات في «التأمين الطبي»

«الصحة» تدرس الاستفادة من جميع المستشفيات في «التأمين الطبي»

٠٨:٥٩ م، الجمعة، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦
بالصور.. وزير الصحة يتفقد مستشفيات الشريط الحدودي بجازان

بالصور.. وزير الصحة يتفقد مستشفيات الشريط الحدودي بجازان

٠٨:٣٨ م، الخميس، ٠٧ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *