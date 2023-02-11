دفنت بالمدينة.. نهاية سعيدة لفتاة أردنية توفيت أثناء عودتها من أداء العمرة

تواصل- فريق التحرير:

توفيت إلى رحمة الله تعالى الفتاة الأردنية سهاد محمد صادق جرار في طريق عودتها من أداء مناسك العمرة.

وبحسب ما ذكرته وكالة عمون قد تم مواراة جثمانها في مقبرة البقيع في المدينة المنورة أمس الجمعة.

أعداد مليونية:

وفي مطلع الشهر الجاري امتلأ المسجد الحرام، يوم الجمعة الموافق الثالث من فبراير، بأعداد مليونية من المعتمرين والزوار والمصلين، وسط أجواء شتوية باردة، وشحنات إيمانية مرتفعة.

وبدا صحن المسجد الحرام في حركة تفاعلية ومشهد مهيب لأعداد المعتمرين وهم يؤدون العمرة في تناسق عجيب وهدوء وضراعة إلى رب العالمين.

واختلطت أصوات المعتمرين بعبراتهم وهم يدعون الله تعالى أن يتقبل منهم ويغفر لهم ويرحمهم، وأن يحسن عاقبتهم في الأمور كلها.

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