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ضحايا الزلزال في تركيا يصل إلى 20665 شخصًا
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ضحايا الزلزال في تركيا يصل إلى 20665 شخصًا

ضحايا الزلزال في تركيا يصل إلى 20665 شخصًا

ضحايا الزلزال في تركيا يصل إلى 20665 شخصًا
١٠:٤٧:٠٥ ص، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 20665 شخصًا، وذلك بعد مرور 5 أيام من وقوع الزلزال.

ارتفاع عدد الضحايا:

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة خلال مؤتمر صحفي، عقده في مركز تنسيق إدارة الكوارث والطوارئ، إن وفيات كارثة الزلزال ارتفعت إلى 20665 شخصًا، والإصابات إلى 80088 شخصًا، مضيفًا أنه تم نقل 20000 مصاب إلى خارج المنطقة لمواصلة علاجهم عن طريق الإسعاف الجوي والبري والبحري.

الجدير بالذكر أن الزلزال صنف حاليًا في المرتبة السابعة بين أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا هذا القرن، متجاوزًا زلزال تسونامي اليابان عام 2011م .

 

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