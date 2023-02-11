“وينشأ ناشيء الفتيان منا”.. “السلام عليكم” أول ما نطقت به طفلة خرجت من تحت الأنقاض (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة مؤثرة فاجأت طفلة تركية رجال الإنقاذ الذين أخرجوها من تحت الركام بإلقاء السلام في أول حديث لها.

ويظهر مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام تركية خروج الطفلة من تحت الأنقاض وهي تقول: “السلام عليكم.. ليرد عليها فريق الإنقاذ وعليكم السلام”، وذلك وسط فرحة عارمة بإنقاذها.

تجدد الأمل:

كما تجدد الأمل لدى قوات الدفاع المدني بعد يأسهم من وجود ناجين بسبب مرور 5 أيام على الزلزال.

وتمكن رجال الدفاع المدني بحسب مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من انتشال طفل على قيد الحياة قبل ساعات من تحت الأنقاض بعد 120 ساعة (5 أيام) من وقوع الزلزال ودرجة الحرارة تقارب التجمد في منطقة هاتاي التركية.

كما ذكرت صحيفة “يني شفق” التركية أن فرق الإنقاذ تمكنت أيضا من إنقاذ امرأة حامل بعد أن قضت 115 ساعة تحت الأنقاض في ولاية غازي عنتاب أن المسنة أنقذت وهي على قيد الحياة.

إنقاذ مسنة:

و ذكرت الصحيفة أن فرق الإنقاذ التركية تمكنت من انتشال مسنة تركية عمرها 85 عاما من تحت الأنقاض بعد 107 ساعات على زلزال ولاية أد يامان التركية.

اقرأ أيضا:

دمار ودرجة حرارة تحت الصفر.. إنقاذ طفلة بعد 3 أيام من تحت الأنقاض (فيديو)