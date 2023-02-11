ناسا تتوقع اصطدام كويكب ضحم بالأرض بعد 5 أيام .. ماذا قالت عن حجم الضرر؟

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توقعت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، أن العلماء يتتبعون كويكبا ضخما على بعد أيام فقط من اصطدامه بمدار الأرض.

تفاصيل عن الكويكب:

وقالت الوكالة في حديثها عن الكويكب المسمى 199145 (2005 YY128)، أن قطره نحو كيلومتر واحد.

كما أنه يصنف كجسم قريب من الأرض، فيما يقدر عرضه ما بين 570 م و1300 م. ما يجعله أوسع من جسر غولدن غيت الشهير في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة.

ونوهت وكالة ناسا أنه من المقرر أن يصطدم الكويكب بمدار الكوكب الأسبوع المقبل.

اقتراب الكويكب من الأرض:

وبحسب ناسا، سيقترب الكويكب نحو الأرض بحوالي 4.5 مليون كيلومتر من الأرض (2.8 مليون ميل) في 16 فبراير، مع عدم ثقة ناسا بما يكفي للتعليق على ما إذا كان سيتحطم بالفعل في مدار الأرض ويسبب أي ضرر للكوكب.

يأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من تجاوز كويكب آخر ضخم الأرض في واحدة من أقرب المواجهات التي تم تسجيلها على الإطلاق، لكنه فشل في إحداث تأثير بأي شكل من الأشكال.

وقد تم اكتشاف الكويكب 2023 BU في 21 يناير فقط، وكان على بعد 2200 ميل فقط من سطح الأرض، حيث حلّق فوق الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية في الساعات المبكرة من صباح يوم 27 يناير.

كويكب آخر:

وفي وقت سابق أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن مشروع التلسكوب الافتراضي سيقوم بتغطية حية لعبور الكويكب 2023 BU البالغ قطره حوالي خمسة أمتار من على مسافة قريبة جدًا من الكرة الأرضية.

فوق أمريكا الجنوبية:

وأوضحت “فلكية جدة” أن الكويكب يمر على ارتفاع 3500 كيلومتر فقط فوق أمريكا الجنوبية داخل حزام الأقمار الصناعية المتزامنة مع الأرض ولكن لا يوجد خطر من اصطدامه.

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