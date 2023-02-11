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إنقاذ امرأة حامل بعد 115 ساعة تحت الأنقاض (فيديو)
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إنقاذ امرأة حامل بعد 115 ساعة تحت الأنقاض (فيديو)

إنقاذ امرأة حامل بعد 115 ساعة تحت الأنقاض (فيديو)

إنقاذ امرأة حامل بعد 115 ساعة تحت الأنقاض (فيديو)
٠٩:٤٥:٥٨ ص، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ذكرت صحيفة “يني شفق” التركية أن فرق الإنقاذ تمكنت أيضا من إنقاذ امرأة حامل بعد أن قضت 115 ساعة تحت الأنقاض في ولاية غازي عنتاب أن المسنة أنقذت وهي على قيد الحياة.

إنقاذ مسنة:

كما ذكرت الصحيفة أن فرق الإنقاذ التركية تمكنت من انتشال مسنة تركية عمرها 85 عاما من تحت الأنقاض بعد 107 ساعات على زلزال ولاية أد يامان التركية.

مشهد غير متوقع لخروج امرأة:

تداول رواد مواقع التواصل موقفا مؤثرا لامرأة تركية تم إنقاذها من تحت الأنقاض والتي رفضت الخروج حتى إعطائها غطاءً للرأس.

موقف مهيب:

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله رجال الإنقاذ وفرحتهم بنجاة المرأة، والتي فاجأتهم بعدم الخروج حتى تغطي رأسها، وقد حدث بالفعل، في جوي إيماني مهيب.

وعلق أحد واد تويتر على موقف المرأة التركية بالقول :” امرأة تركية مسلمة طلبت من المنقذين غطاء للرأس قبل أن يتم إخراجها وأطفالها من تحت الأنقاض.. أرادت الستر وهي تحت الركام”.

وأضاف :” بينما بعض المسلمات تقضي ليلها ونهارها في بث مباشر على التيك توك بلا حجاب ولا حشمة ولا حياء.. اللهم استر نساء المسلمين وردهم إليك ردًا جميلا”.

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