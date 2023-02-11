“أمانة وخيانة”.. 4 ملايين دولار وقرط ذهبي وجدت تحت أنقاض الزلزال المدمر وهذا ما حدث

تواصل- فريق التحرير:

كشف زلزال تركيا المدمر عن أثر وجود قيم الإسلام وأثرها في ضمير الفرد المسلم، ومدى خطورتها عند غيابها، وذلك عقب العثور على أموال طائلة ومصوغات ذهبية تحت الأنقاض.

4 ملايين دولار:

عثر أحد أفراد فرق البحث والإنقاذ التركية بين ركام الزلزال جنوبي تركيا على حقيبة تحتوي على 4 ملايين دولار، حيث قام بتسليمها للشرطة التركية، بحسب وكالة أنباء تركيا.

وقد تمكنت فرق الإنقاذ بعد 112 ساعة على الزلزال من انتشال وإنقاذ مسن بعمر 75 عاما في ولاية هاتاي جنوبي تركيا.

قرط ذهبي:

وفي واقعة صادمة في المشهد السوري ذكر الناشط السوري عمر مدنية أنه نقلا عن شاهد عيان في اللاذقية، سائق جرافة كانت تعمل في البحث عن وفيات الزلزال توقفت فجأة ونزل منها السائق بعدما شاهد جثة أمرأة كانت قد توفيت اثر الزلزال.

وأضوح بحسب روايته عن شهود العيان أنه السائق تقدم للجثة ونزع حلقات الذهب من أذنيها أمام أعين الناس ومن ثم عاد الى جرافته وأكمل عمله.

مساعدات المملكة:

يأتي هذا في الوقت الذي تتسارع فيه مساعدات جديدة من المملكة والتي تتجه نحو الشمال السوري عبر تركيا لإغاثة المنكوبين من الزلزال.

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