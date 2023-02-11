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منها الرياض والمدينة المنورة.. سحب رعدية ورياح نشطة حتى السادسة مساءً على هذه المناطق

منها الرياض والمدينة المنورة.. سحب رعدية ورياح نشطة حتى السادسة مساءً على هذه المناطق

منها الرياض والمدينة المنورة.. سحب رعدية ورياح نشطة حتى السادسة مساءً على هذه المناطق
٠٩:١٤:٣٤ ص، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

 توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار مستمرة, والتي تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير.

سحب رعدية:

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزئيين الشمالي والأوسط تصل إلى أكثر من مترين باتجاه مضيق باب المندب, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة تتحول ليلاً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

طقس المدينة المنورة:

كما  أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة ، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والمهد وخيبر ، تبدأ الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم.

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أخبار السعودية الرياض السعودية اليوم المدينة المنورة المركز الوطني رياح نشطة سحب رعدية

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