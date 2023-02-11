أبكى الملايين.. تركي يقرأ القرآن لحظة إنقاذه بعد 104 ساعات تحت الأنقاض

تواصل – فريق التحرير:

في مشهد مؤثر أبكى الملايين، ظل أحد الناجين الأتراك يقرأ القرآن لحظة إنقاذه بعد 104 ساعات تحت الأنقاض.

الناجي التركي يقرأ القرآن الكريم

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فرق الإنقاذ وهي تخرج تركي وهو يقرأ القرآن الكريم، لحظة خروجه من تحت الأنقاض بعد مكوثه تحت الركام لأكثر من 3 أيام متواصلة.

المقطع مبكي، ما الذي جعل هذا الرجل بعد كل هذا الدمار من فوقه ومن تحته وبعد أن خرج بمرور 104 ساعة تحت الأنقاض أن يقرأ القرآن وهو في حالته العصيبة وهو التركي بلسانه الأعجمي، والله لا شيء سوى الإيمان! اللهم لا تقبضنا حتى نذوق آنس الإيمان بك، والأنس بكتابك، والاستغناء به حتى نلقاك. pic.twitter.com/cWx07I7V4v — بلال البخاري (@BelalElbukhary) February 10, 2023

وظهر المواطن التركي خلال مقطع الفيديو وهو يقرأ من أواخر سورة البقرة وبجانبه أحد المنقذين يردد معه الآيات، في مشهد مؤثر أثار دهشة الملايين مع حالة ممزوجة بالفرحة والحزن والدعاء بظهر الغيب أن يكون عونًا للأتراك والسوريين في مصابهم الأليم.

ارتفاع أعداد الضحايا لـ 22 ألفًا و800 قتيل

في الوقت نفسه، أعلنت السلطات التركية، ارتفاع وفيات الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرًا إلى 22 ألفًا و800 قتيل، فيما ارتفعت إلى 77 ألفًا و711 أعداد المصابين.

رصد 1600 هزة ارتدادية حتى الآن

فيما كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن هذا النوع من الزلازل يتبعه هزات ارتدادية وأنها رصدت حتى الآن، 1600 هزة ارتدادية.

مطالبة المواطنين بعدم العودة إلى بيوتهم المنكوبة

وأصدرت توجيهًا لجميع المواطنين بعدم العودة إلى بيوتهم في المناطق المنكوبة، مؤكدة أن عمليات إجلاء المواطنين تتواصل من المدن التركية الـ 10 المنكوبة بالزلزال، وأن الطوارئ التركية تعمل على إجلاء المواطنين بكل السبل المتاحة برًا وبحرًا وجوًا.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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