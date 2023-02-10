تنبيه متقدم من “الأرصاد”: موجة برد على هذه المناطق حتى الـ 9 صباحًا

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من موجة برد مع سماء غائمة يصاحبها تدني في الرؤية على عدد من مناطق المملكة.

الحالة المتوقعة مصحوبة برياح نشطة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بتكون الصقيع وتساقط الثلوج مع تدني في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من هذه المناطق:

1 – منطقة الجوف، وتشمل “القريات وطبرجل ودومة والجندل وسكاكا”.

2 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “حزم الجلاميد وطريف وعرعر”.

واشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من البرد والصقيع تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم.

رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

كما أصدر المركز ، تنبيهًا باستمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال الــ 24 ساعة القادمة.

استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة

وتوقَّع المركز تقريره عن حالة الطقس على المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرم والرياض وأجزاء من منطقتي الباحة وعسير.

سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخلَّلها سحبٌ رعديةٌ ممطرةٌ تُسبَق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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