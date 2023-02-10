السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
أبكى الملايين.. تركي يقرأ القرآن لحظة إنقاذه بعد 104 ساعات تحت الأنقاض
تنبيه متقدم من “الأرصاد”: موجة برد على هذه المناطق حتى الـ 9 صباحًا
الجامعة العربية تُطلق حملة للتعريف بالانتهاكات ومحاولات تهويد القدس
الإدارة الأمريكية تصدم بكين وتُضيف 6 كيانات صينية للقائمة السوداء
عاجل.. الأرصاد يُحذر من رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق خلال الساعات القادمة
فيديو مؤثر.. أول سؤال لطفل سوري بعد انتشاله من الزلزال: أين عائلتي؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: موجة برد على هذه المناطق حتى الـ 9 صباحًا

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: موجة برد على هذه المناطق حتى الـ 9 صباحًا

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: موجة برد على هذه المناطق حتى الـ 9 صباحًا
٠٢:٥٨:٢٧ ص، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من موجة برد مع سماء غائمة يصاحبها تدني في الرؤية على عدد من مناطق المملكة.

الحالة المتوقعة مصحوبة برياح نشطة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بتكون الصقيع وتساقط الثلوج مع تدني في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من هذه المناطق:

1 – منطقة الجوف، وتشمل “القريات وطبرجل ودومة والجندل وسكاكا”.

الصورة

2 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “حزم الجلاميد وطريف وعرعر”.

واشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من البرد والصقيع تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم.

رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

كما أصدر المركز ، تنبيهًا باستمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال الــ 24 ساعة القادمة.

استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة

وتوقَّع المركز تقريره عن حالة الطقس على المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرم والرياض وأجزاء من منطقتي الباحة وعسير.

الصورة

سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخلَّلها سحبٌ رعديةٌ ممطرةٌ تُسبَق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. الأرصاد يُحذر من رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق خلال الساعات القادمة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم اخبار الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية تنبيه متقدم حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس موجة برد

مواد ذات صلة

المزيد
إيران تجري مفاوضات مع المملكة بشأن مشاركتها في موسم الحج

إيران تجري مفاوضات مع المملكة بشأن مشاركتها في موسم الحج

٠٩:٥٧ م، الثلاثاء، ١٠ يناير ٢٠١٧
الداخلية: ضبط مُطْلِق النار على أحد ضباط الأمن بإسكان جامعة نورة

الداخلية: ضبط مُطْلِق النار على أحد ضباط الأمن بإسكان جامعة نورة

١١:٢٠ م، الثلاثاء، ١٠ مارس ٢٠١٥
تعرف على معدلات التوطين في المملكة.. ونسبة الوظائف للمواطنين وأبرز القطاعات

تعرف على معدلات التوطين في المملكة.. ونسبة الوظائف للمواطنين وأبرز القطاعات

١٢:٥٨ م، الخميس، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
ارتفاع قتلى «هجوم نيويورك» إلى 10 ضحايا

ارتفاع قتلى «هجوم نيويورك» إلى 10 ضحايا

٠١:٢٢ ص، الأحد، ١٥ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *