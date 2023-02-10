الإدارة الأمريكية تصدم بكين وتُضيف 6 كيانات صينية للقائمة السوداء

تواصل – وكالات:

في قرار صادم لبكين، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية صباح اليوم السبت، إضافة 6 كيانات صينية للقائمة السوداء.

بايدن يصدر أمرًا بإسقاط هدف فوق ولاية ألاسكا

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن أصدر منذ قليل أمرًا بإسقاط هدفًا لجسم مجهول فوق ولاية ألاسكا.

وأوضح في بيان له، أن مقاتلة أمريكية أسقطت جسما طائرًا في أجواء ولاية ألاسكا، مشيرًا إلى أن الهدف الذي أسقطته مقاتلة أمريكية قرب ألاسكا أصغر بكثير من المنطاد الصيني.

الصين أطلقت بالونات مراقبة فوق أكثر من 40 دولة

في الوقت نفسه، كشف مسؤول في الخارجية الأمريكية، أن الصين أطلقت بالونات مراقبة فوق أكثر من 40 دولة عبر القارات الخمس.

ونقلت وكالة “رويترز”، عن المسؤول الأمريكي أن الصين أطلقت في السنوات الأخيرة العديد من المناطيد المخصصة لعمليات تجسس على دول مختلفة حول العالم.

رصد بالونات صينية فوق أكثر من دولة

وأكد البيت الأبيض، أن مناطيد صينية تم رصدها فوق أكثر من دولة، مشيرًا إلى أن المنطاد الصيني الذي أسقطه سلاح الجو الأمريكي، مؤخرًا كان ضمن برنامج مراقبة صيني أوسع يديره الجيش الصيني.

يأتي هذا في الوقت الذي أبلغت فيه أمريكا، حلفاءها وشركاءها بما لديها من معلومات عن هذا البرنامج، مشيرة إلى أنها تحدثت إلى دبلوماسيين من حوالي 40 سفارة عن معلومات مفصلة حول الصين وبرنامجها التجسسي.

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