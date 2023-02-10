الجامعة العربية تُطلق حملة للتعريف بالانتهاكات ومحاولات تهويد القدس

تواصل – واس:

أطلقت جامعة الدول العربية، حملة للتعريف بالانتهاكات التي يتعرض لها المقدسيون ومحاولات تهويد القدس، بمناسبة المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم القدس الذي يعقد غداً بجامعة الدول العربية.

وأوضحت أن الحملة تصدر منشورات يوميًا على صفحات الأمانة العامة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيسبوك”؛ تتضمن ما يقوم به الاحتلال بمدينة القدس مثل عمليات الهدم المنظمة لبيوت الفلسطينيين التي طالت أكتر من 5 آلاف منزل.

استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات بالاختناق

والجمعة، استشهد شاب فلسطيني، نتيجة إطلاق مستوطنين الرصاص عليه عند مفترق النبي صموئيل شمال غرب القدس المحتلة.

وحسب وكالة “وفا”، فقد أفادت مصادر عائلية، بأن الشاب حسيـن خالـد قراقع “32 عامًا”، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص مستوطنين؛ أثناء قيادته مركبته عند مفترق النبي صموئيل، وأصابوه بجروح حرجة، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.

45 شهيدًا بينهم 9 أطفال

وذكرت المصادر، أن الشهيد قراقع من العيسوية جنوب القدس المحتلة، ومتزوج، وأب لولد وبنت، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 45 شهيدا بينهم 9 أطفال، وسيدة مسنة، وأسير في سجون الاحتلال.

إصابة العشرات بالاختناق

فيما أصيب شابان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدًا باعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في جميع المحافظات.

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