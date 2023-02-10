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“الصحة العالمية” تُحذر من تفشي الأمراض إلى جانب كارثة الزلزال في سوريا

“الصحة العالمية” تُحذر من تفشي الأمراض إلى جانب كارثة الزلزال في سوريا

“الصحة العالمية” تُحذر من تفشي الأمراض إلى جانب كارثة الزلزال في سوريا
٠١:٥٥:٣٢ ص، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الصحة العالمية الجمعة، أن الوضع صعب جدًا في سوريا وأن هناك أمراض متفشية إلى جانب الزلزال.

وأوضحت أن أبرز ما يشغل الجميع الآن هو عدد الناس الذين يعيشون في ظروف صعبة، وأنها في بحاجة للتمويل لمواجهة الاحتياجات وتحديات إعادة الإعمار.

وأكدت أن ما مر به السوريون أمر مروع وحياتهم الصعبة باتت أكثر صعوبة، داعية لتحييد السياسة عن الجهد الإنساني.

الشعب السوري بحاجة لجميع أنواع المساعدات

فيما أعلن المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف، أن الشعب السوري بحاجة لجميع أنواع المساعدات، مؤكدًا أن الاحتياجات الأساسية الآن في سوريا هي الماء الصالح للشرب والغذاء، مشيرًا إلى أن المنظمة تخشى من حدوث حالة وبائية تؤثر على ملايين الأشخاص إذا لم يتم التحرك بشكل فوري وعاجل.

5 ملايين و300 ألف شخص شردوا في سوريا

وقبل ساعات، كشفت مفوضية اللاجئين، أن ما لا يقل عن 5 ملايين و300 ألف شخص شردوا في سوريا بعد الزلزال.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا لتسهيل إيصال المساعدات لضحايا الزلزال.

توزيع حصصًا غذائية شمالي سوريا

وأوضح برنامج الغذاء العالمي، أنه تم توزيع حصصًا غذائية شمالي سوريا تكفي 25 ألف شخص لمدة أسبوع، مؤكدًا أن الاحتياجات شمال سوريا هائلة وأكبر بكثير من إمكانات معبر واحد.

وأكد أن المجتمع الدولي فتح أكثر من معبر لإيصال المساعدات للسوريين، مطالبًا بتوفير أكثر من معبر شمال سوريا لإتاحة المجال لمساعدات إضافية.

3417 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب

في الوقت نفسه، أعلنت السلطات أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا ارتفعت إلى 3417 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب، مع توقعات بارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 6 آلاف قتيل.

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