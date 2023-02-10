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بالصور.. مغادرة الطائرة الإغاثية السادسة ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة ضحايا الزلزال

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بالصور.. مغادرة الطائرة الإغاثية السادسة ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة ضحايا الزلزال

بالصور.. مغادرة الطائرة الإغاثية السادسة ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة ضحايا الزلزال

بالصور.. مغادرة الطائرة الإغاثية السادسة ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة ضحايا الزلزال
٠١:٥٥:١٦ ص، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

غادرت منذ قليل، الطائرة الإغاثية السادسة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

الطائرة تحمل على متنها 98 طنًّا من المساعدت

وإنفاذاً لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين، وسمو وليِّ العهد غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها 98 طنًّا من المساعدت الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية، إضافة إلى المواد الطبية.

وصول فريق المملكة للبحث والإنقاذ

فيما صل فريق المملكة للبحث والإنقاذ إلى تركيا ، وبدأ مهامه في أعمال البحث والإنقاذ لمتضرري الزلزال بالمناطق المنكوبة.

المملكة تشارك في أعمال الإغاثة وإنقاذ المحتجزين

وأعلن الدفاع المدني، أن فريق البحث والإنقاذ غادر للمشاركة في إغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للمشاركة في أعمال الإغاثة الإنسانية وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال التي ألمّت بالشعبين السوري والتركي.

البحث والإنقاذ مجهزًا بالآليات والمعدات

وأوضح أن فريق البحث والإنقاذ وصل إلى تركيا مجهزًا بالآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية وغيرها، ليباشر أعماله وفق خطط عملية وعلمية روعي فيها طبيعة الحدث للتعامل معها بالطرق المثلى للإسهام في عمليات إنقاذ المحتجزين والمتضررين والبحث عن المفقودين.

237 مليون ريال تبرعات لمتضرري الزلزال

في الوقت نفسه، وصل حجم التبرعات الشعبية بالمملكة في حملة إغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا إلى أكثر من 237 مليون ريال، وذلك بعد 48 ساعة من إطلاقها، حيث تجاوزت المشاركة أكثر من 671 ألفًا، بحصيلة تصل إلى أكثر من 237 مليون ريال، حتى لحظة إعداد التقرير.

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بالفيديو.. فريق المملكة للبحث والإنقاذ يباشر مهامه لمساعدة متضرري الزلزال بتركيا

بيان عاجل من سفارة المملكة في تركيا بشأن المواطنين المتواجدين بمناطق الزلزال

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