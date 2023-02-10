عاجل.. الأرصاد يُحذر من رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق خلال الساعات القادمة

تواصل – واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا باستمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية خلال الــ 24 ساعة القادمة.

استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة

وتوقَّع المركز تقريره عن حالة الطقس على المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرم والرياض وأجزاء من منطقتي الباحة وعسير.

سحبٌ رعديةٌ ممطرةٌ

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخلَّلها سحبٌ رعديةٌ ممطرةٌ تُسبَق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كيلو متر في الساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كيلو متر في الساعة باتجاه مضيق باب المندب.

كما نوقع ارتفاع المــوج من متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط تصل إلى أكثر من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وتكون حالة الموج في البحر الأحمر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب.

الخليج العربي

فيما تكون حالة الرياح السطحية في الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كيلو متر في الساعة تتحول ليلاً من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كيلو متر في الساعة ، ويكون ارتفاع الموج في الخليج العربي من متر إلى متر ونصف، وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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