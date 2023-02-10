الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
دراسة تكشف نتائج مفاجئة حول تأثير ألعاب الفيديو على الأطفال
اليوم السبت.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
بالفيديو.. فريق المملكة للبحث والإنقاذ يباشر مهامه لمساعدة متضرري الزلزال بتركيا
بلومبرج: توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل
“الزكاة”: هذه شروط وآلية تقسيط مبالغ الضرائب المستحقة
توضيح مهم من حساب المواطن حول تأثير الحالة الصحية على مبلغ الدعم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

دراسة تكشف نتائج مفاجئة حول تأثير ألعاب الفيديو على الأطفال

دراسة تكشف نتائج مفاجئة حول تأثير ألعاب الفيديو على الأطفال

دراسة تكشف نتائج مفاجئة حول تأثير ألعاب الفيديو على الأطفال
١٢:٥٢:٠٩ ص، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

في نتائج غير متوقعة، دحض علماء من كلية التربية بجامعة هيوستن وجامعة إلينوي التاثير السلبي لألعاب الفيديو في القدرات المعرفية للأطفال الصغار.

ودرس الباحثون حالة 160 طفلا صغيرا 70 بالمئة منهم من عوائل منخفضة الدخل. كان جميع الأطفال يقضون في المتوسط 2.5 ساعة في ممارسة ألعاب الفيديو، وكان قسم منهم يقضي 4.5 ساعة يوميا.

المستوى المعرفي

وقد قيم الباحثون المستوى المعرفي لجميع الأطفال المشاركين في الدراسة باستخدام اختبار CogAT الذي يتضمن تحليل القدرات اللفظية والكمية وغير اللفظية، ولتحديد هذه المؤشرات اعتمدت الدراسات السابقة المماثلة على درجات المعلم أو التقييم الذاتي للنجاح في التعلم.

وكشف الباحثون أن طول مدة اللعبة واختيار انواعها، لا تؤثر في مؤشرات اختبار CogAT. ما يعني أن ألعاب الفيديو لا تؤثر في القدرات المعرفية، بخلاف نتائج الاختبارات السابقة.

وأكد الباحثون أن بعض أنواع الألعاب التي تعد بتحسين المهارات المعرفية، لم يكن لها التأثير المعلن، على الرغم من وعود الشركات المنتجة. مع أن الدراسات السابقة أظهرت أن الأطفال الأكبر سنا يمكنهم الاستفادة من ألعاب الفيديو في تنمية القدرات الفكرية.

اقرأ أيضا

دراسة: ألعاب الفيديو ومقاطع «يوتيوب» تزيد من خطر إصابة الأطفال بالوسواس القهري

مواد ذات صلة

المزيد
«سوق المال» و«النقد» تحذران من المواقع الإلكترونية المشبوهة

«سوق المال» و«النقد» تحذران من المواقع الإلكترونية المشبوهة

٠٤:٢٥ م، الأثنين، ١٩ ديسمبر ٢٠١٦
«الإحصاء»: تنفيذ 6 مسوحات اقتصادية جديدة خلال العام الجاري

«الإحصاء»: تنفيذ 6 مسوحات اقتصادية جديدة خلال العام الجاري

٠٢:٢٩ م، الثلاثاء، ١٤ فبراير ٢٠١٧
5 خطوات لتقليل استهلاك البنزين بنسبة 40%

5 خطوات لتقليل استهلاك البنزين بنسبة 40%

٠٨:٢٦ م، الأثنين، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٥
أهم الأنباء العالمية: تفجيرات في مصر.. وغموض حول تكريت.. والحوثيون يرفضون الحوار

أهم الأنباء العالمية: تفجيرات في مصر.. وغموض حول تكريت.. والحوثيون يرفضون الحوار

٠٥:١٩ م، الثلاثاء، ١٠ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *