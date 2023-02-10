فيديو مؤثر.. أول سؤال لطفل سوري بعد انتشاله من الزلزال: أين عائلتي؟

تواصل – فريق التحرير:

في الوقت الذي تستمر فيه عمليات إنقاذ ضحايا الزلزال، تمكنت الفرق من إخراج أحد الأطفال بعد وجوده ساعات تحت الأنقاض.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أخرج المنقذون الطفل السوري معاذ بن مدينة حلب، من تحت الأنقاض وكان أول كلام له بعد انتشاله هو بكاؤه بشكل مؤثر وسؤاله عن عائلته.

معاذ طفل سوري يسأل عن عائلته بعد انتشاله

وصرخ الصبي معاذ الذي دفن تحت أنقاض المبنى بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، قبل انتشاله بنجاح وسط هتافات الحاضرين، حيث دخل في نوبة بكاء عندما أخبره أحد رجال الإنقاذ أن عائلته لا تزال تحت أنقاض المبنى المكون من خمسة طوابق، وأكدت منظمة الخوذ البيضاء أن عائلة الصبي قد قضت تحت الركام.

5 ملايين و300 ألف شخص شردوا في سوريا

في الوقت نفسه، كشفت مفوضية اللاجئين، الجمعة، أن ما لا يقل عن 5 ملايين و300 ألف شخص شردوا في سوريا بعد الزلزال.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا لتسهيل إيصال المساعدات لضحايا الزلزال.

3417 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب

في الوقت نفسه، أعلنت السلطات أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا ارتفعت إلى 3417 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب، مع توقعات بارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 6 آلاف قتيل.

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