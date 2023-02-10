كارثة.. شاهد ماذا حل بميناء إسكندرون بعد احتراق حوالي 1000 حاوية؟

تواصل – وكالات:

شهد ميناء اسكندرون الاستراتيجي التركي، كارثة بعد الحريق الضخم الذي شب في محتوياته جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أيام.

أضرار هيكلية شديدة احتراق ألف حاوية

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أصيب ميناء إسكندرون بأضرار هيكلية شديدة بعد احتراق حوالي 1000 حاوية.

مشهد ميناء إسكندرون بعد احتراق حوالي 1000 حاوية #تركيا 🇹🇷 pic.twitter.com/3H9k4shNll — تركيا – TRT (@trt_turkey) February 10, 2023

وكانت وزارة الزراعة التركية، أكدت أنه جرى تعليق العمليات في الميناء بعد اندلاع حريق بسبب الزلازل والهزات الارتدادية المدمرة التي هزت المنطقة يوم الاثنين الماضي، كما جرى تحويل سفن الشحن إلى موانئ أخرى.

توقفت كل العمليات في الميناء حتى إشعار آخر.

وحسب وكالة “رويترز”، فقد حاولت فرق الإطفاء التركية بمساعدة روسية عبر الطائرة الروسية البرمائية السيطرة على الحريق في الميناء حيث توقفت كل العمليات في الميناء حتى إشعار آخر.

رصد 1600 هزة ارتدادية حتى الآن

فيما كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن هذا النوع من الزلازل يتبعه هزات ارتدادية وأنها رصدت حتى الآن، 1600 هزة ارتدادية.

ارتفاع أعداد الضحايا لـ 22 ألفًا و800 قتيل

في الوقت نفسه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع وفيات الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرًا إلى 22 ألفًا و800 قتيل، فيما ارتفعت إلى 77 ألفًا و711 أعداد المصابين.

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