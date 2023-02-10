الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
اليوم السبت.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
بالفيديو.. فريق المملكة للبحث والإنقاذ يباشر مهامه لمساعدة متضرري الزلزال بتركيا
بلومبرج: توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل
“الزكاة”: هذه شروط وآلية تقسيط مبالغ الضرائب المستحقة
توضيح مهم من حساب المواطن حول تأثير الحالة الصحية على مبلغ الدعم
عاجل.. الرئيس الأمريكي يصدر أمرًا بإسقاط هدف فوق ولاية ألاسكا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اليوم السبت.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

اليوم السبت.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

اليوم السبت.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
١٢:٤٩:٢٩ ص، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت، 20 رجب 1444 هجرية، الموافق 11 فبراير 2023م.

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:58 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:00، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:53 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:51 مساءً، وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 20 رجب 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:36

المدينة – 5:39

الرياض – 5:11

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:35

المدينة – 12:36

الرياض – 12:08

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:51

المدينة – 3:50

الرياض – 3:21

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:17

المدينة – 6:14

الرياض – 5:45

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:47

المدينة – 7:44

الرياض – 7:15

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدمام المدينة المنورة تبوك صلاة العشاء صلاة الفجر مكة مواقيت الصلاة

مواد ذات صلة

المزيد
العروض الوهمية تطيح بالمولات.. إغلاق فرع “بنده” بـ حائل (صور)

العروض الوهمية تطيح بالمولات.. إغلاق فرع “بنده” بـ حائل (صور)

٠٩:٥٤ م، الأحد، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٤
12 سبباً لتسرب الكواد الطبية من القطاعات الصحية بالحكومة

12 سبباً لتسرب الكواد الطبية من القطاعات الصحية بالحكومة

٠٨:٥٨ ص، الأثنين، ٠٦ فبراير ٢٠١٧
“هدف”: موافقة المنشأة ليست شرطًا للحصول على “مكافأة الجدّية”

“هدف”: موافقة المنشأة ليست شرطًا للحصول على “مكافأة الجدّية”

١٠:١٨ ص، الثلاثاء، ٢٧ مايو ٢٠١٤
إلغاء شرط السن للجنود.. روسيا تبحث عن وسائل لزيادة عدد أفراد قواتها

إلغاء شرط السن للجنود.. روسيا تبحث عن وسائل لزيادة عدد أفراد قواتها

٠٧:١٧ م، الأربعاء، ٢٥ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *