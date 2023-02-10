بلومبرج: توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل

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أفادت وكالة “بلومبرج” بأن بنك الاستثمار Goldman Sachs توقع أن ترتفع أسعار نفط برنت إلى 100 دولار للبرميل بحلول ديسمبر 2023، على الرغم من أنه كان من المتوقع سابقا أن تصل إلى هذا المستوى في الصيف.

وأضافت أنه في عام 2023، يتوقع بنك جولدمان ساكس زيادة طفيفة في المعروض من النفط في السوق العالمية من الولايات المتحدة وروسيا.

تعافي اقتصاد الصين

في الوقت نفسه، سيزداد الطلب من الصين، التي يتعافى اقتصادها بنشاط من رفع عمليات الإغلاق، مما قد يؤدي إلى عجز بحلول يونيو. في هذا الصدد، من المرجح أن تزيد الدول الأعضاء في أوبك من الإنتاج من أجل تحقيق التوازن في السوق.

من جهتهم، خفض المحللون متوسط ​​سعر النفط المقدر في عام 2023 إلى 92 دولارا للبرميل من 98 دولارا، والذي تم الإعلان عنه سابقا. كما تم تخفيض متوسط ​​السعر لعام 2024 من 105 دولارات إلى 100 دولار للبرميل.

فيما توقع المحللون في البنك السويسري UBS في 3 يناير أنه بحلول منتصف عام 2023، سيتجاوز سعر خام برنت 110 دولارات للبرميل. في الوقت نفسه، كان خبراء سيتي جروب على عكس الرأي وتوقعوا أن ينخفض ​​السعر بحلول نهاية عام 2023 بمقدار 10 دولارات مقارنة بالمستوى الحالي.

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