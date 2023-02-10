بالفيديو.. فريق المملكة للبحث والإنقاذ يباشر مهامه لمساعدة متضرري الزلزال بتركيا

تواصل – فريق التحرير:

وصل فريق المملكة للبحث والإنقاذ إلى تركيا، وبدأ مهامه في أعمال البحث والإنقاذ لمتضرري الزلزال بالمناطق المنكوبة.

المملكة تشارك في أعمال الإغاثة وإنقاذ المحتجزين

وأعلن الدفاع المدني، أن فريق البحث والإنقاذ غادر للمشاركة في إغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للمشاركة في أعمال الإغاثة الإنسانية وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال التي ألمّت بالشعبين السوري والتركي.

فريق البحث والإنقاذ مجهزًا بالآليات والمعدات

وأوضح أن فريق البحث والإنقاذ وصل إلى تركيا مجهزًا بالآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية وغيرها، ليباشر أعماله وفق خطط عملية وعلمية روعي فيها طبيعة الحدث للتعامل معها بالطرق المثلى للإسهام في عمليات إنقاذ المحتجزين والمتضررين والبحث عن المفقودين.

🎥 | فريق البحث والإنقاذ السعودي يباشر مهامه في أعمال البحث والإنقاذ لمتضرري الزلزال في الجمهورية التركية.#الدفاع_المدني_السعودي pic.twitter.com/t94NtMeEXz — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) February 10, 2023

237 مليون ريال تبرعات لمتضرري الزلزال

في الوقت نفسه، وصل حجم التبرعات الشعبية بالمملكة في حملة إغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا إلى أكثر من 237 مليون ريال، وذلك بعد 48 ساعة من إطلاقها.

وتجاوزت المشاركة أكثر من 671 ألفًا، بحصيلة تصل إلى أكثر من 237 مليون ريال، حتى لحظة إعداد التقرير.

جاء ذلك بحسب رصد بيانات منصة “ساهم”، المسؤولة عن “الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا”، التي أطلقها الأربعاء، مركز الملك سلمان للإغاثة.

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