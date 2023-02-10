الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
بالفيديو.. فريق المملكة للبحث والإنقاذ يباشر مهامه لمساعدة متضرري الزلزال بتركيا
بلومبرج: توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل
“الزكاة”: هذه شروط وآلية تقسيط مبالغ الضرائب المستحقة
توضيح مهم من حساب المواطن حول تأثير الحالة الصحية على مبلغ الدعم
عاجل.. الرئيس الأمريكي يصدر أمرًا بإسقاط هدف فوق ولاية ألاسكا
وداعًا للرسائل الصوتية المزعجة.. واتساب يُفاجئ مستخدميه بميزة جديدة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. فريق المملكة للبحث والإنقاذ يباشر مهامه لمساعدة متضرري الزلزال بتركيا

بالفيديو.. فريق المملكة للبحث والإنقاذ يباشر مهامه لمساعدة متضرري الزلزال بتركيا

بالفيديو.. فريق المملكة للبحث والإنقاذ يباشر مهامه لمساعدة متضرري الزلزال بتركيا
١٢:٤٨:٥٣ ص، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وصل فريق المملكة للبحث والإنقاذ إلى تركيا، وبدأ مهامه في أعمال البحث والإنقاذ لمتضرري الزلزال بالمناطق المنكوبة.

المملكة تشارك في أعمال الإغاثة وإنقاذ المحتجزين

وأعلن الدفاع المدني، أن فريق البحث والإنقاذ غادر للمشاركة في إغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للمشاركة في أعمال الإغاثة الإنسانية وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال التي ألمّت بالشعبين السوري والتركي.

فريق البحث والإنقاذ مجهزًا بالآليات والمعدات

وأوضح أن فريق البحث والإنقاذ وصل إلى تركيا مجهزًا بالآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية وغيرها، ليباشر أعماله وفق خطط عملية وعلمية روعي فيها طبيعة الحدث للتعامل معها بالطرق المثلى للإسهام في عمليات إنقاذ المحتجزين والمتضررين والبحث عن المفقودين.

237 مليون ريال تبرعات لمتضرري الزلزال

في الوقت نفسه، وصل حجم التبرعات الشعبية بالمملكة في حملة إغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا إلى أكثر من 237 مليون ريال، وذلك بعد 48 ساعة من إطلاقها.

وتجاوزت المشاركة أكثر من 671 ألفًا، بحصيلة تصل إلى أكثر من 237 مليون ريال، حتى لحظة إعداد التقرير.

جاء ذلك بحسب رصد بيانات منصة “ساهم”، المسؤولة عن “الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا”، التي أطلقها الأربعاء، مركز الملك سلمان للإغاثة.

اقرأ أيضًا:

طائرتان تحملان فريق بحث وإنقاذ سعودي تغادران إلى تركيا

عشرات المليارات.. تعرف على أبرز خسائر تركيا بعد الزلزال

وصول الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي السعودي إلى تركيا (فيديو)

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا (صور)

الكلمات الدلالية:
أخبار الزلزال في تركيا خسائر زلزال تركيا خسائر زلزال سوريا درجة زلزال تركيا زلزال تركيا زلزال تركيا 2023 زلزال تركيا اليوم زلزال تركيا مباشر زلزال سوريا زلزال في تركيا زلزال يضرب تركيا زلزال يضرب تركيا الآن ضحايا الزلزال في تركيا ضحايا الزلزال في سوريا عدد قتلى زلزال تركيا غازي عنتاب فريق البحث والإنقاذ السعودي قوة زلزال تركيا كهرمان مرعش لحظة وقوع الزلزال في تركيا

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. لن تصدق ما فعلته «ماكدونالدز» مع أغرب طلب لزبون!

شاهد.. لن تصدق ما فعلته «ماكدونالدز» مع أغرب طلب لزبون!

٠٥:٣٦ م، الجمعة، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
الربيعة: ندعو أهل الخير والإحسان مساندة الشعب الباكستاني عبر «ساهم»

الربيعة: ندعو أهل الخير والإحسان مساندة الشعب الباكستاني عبر «ساهم»

٠٥:٤٠ م، الأثنين، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
وفد حماس برئاسة «خالد مشعل» يؤدي مناسك العمرة.. ويُهنّئ خادم الحرمين بالعيد

وفد حماس برئاسة «خالد مشعل» يؤدي مناسك العمرة.. ويُهنّئ خادم الحرمين بالعيد

٠١:١١ ص، السبت، ١٨ يوليو ٢٠١٥
أطعمة تنشط ذاكرتك بشكل ملحوظ

أطعمة تنشط ذاكرتك بشكل ملحوظ

١١:٥٤ ص، الأحد، ١٥ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *