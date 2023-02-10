توضيح مهم من حساب المواطن حول تأثير الحالة الصحية على مبلغ الدعم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الجمعة، أنه لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الصحية.

جاء ذلك ردا على سؤال لأحد المستفيدين قال فيه: السلام عليكم عندي استفسار بسيط … التقديم على حساب المواطن للكفيفة هل تشملها الأهلية لظروفها الصحية؟.

وورد البرنامج قائلا: عليكم السلام، لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الصحية، ويمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع حكومي – خاص).

الدفعة 63

وأودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

إجمالي مبلغ الدفعات 148 مليار ريال

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.

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عدد أرباب الأسر المستفيدين وعدد التابعين

وبين أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 80%، وبلغ عدد التابعين 8.5 ملايين مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 533 ألف مستفيد، مشكلين 20% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

وصرح البرنامج في وقت سابق بأن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023.