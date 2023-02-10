عاجل.. الرئيس الأمريكي يصدر أمرًا بإسقاط هدف فوق ولاية ألاسكا

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أعلنت البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن أصدر منذ قليل أمرًا عاجلًا بإسقاط هدفًا لجسم مجهول فوق ولاية ألاسكا.

وأوضح في بيان لها، أن مقاتلة أمريكية أسقطت جسما طائرًا في أجواء ولاية ألاسكا، مشيرًا إلى أن الهدف الذي أسقطته مقاتلة أمريكية قرب ألاسكا أصغر بكثير من المنطاد الصيني.

وأشار إلى أنه سيتم مؤتمر صحفي الليلة للوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” بشأن الهدف الذي تم إسقاطه في أجواء ولاية ألاسكا.

الصين أطلقت بالونات مراقبة فوق أكثر من 40 دولة

في الوقت نفسه، كشف مسؤول في الخارجية الأمريكية، أن الصين أطلقت بالونات مراقبة فوق أكثر من 40 دولة عبر القارات الخمس.

ونقلت وكالة “رويترز “، عن المسؤول الأمريكي أن الصين أطلقت في السنوات الأخيرة العديد من المناطيد المخصصة لعمليات تجسس على دول مختلفة حول العالم.

رصد مناطيد صينية فوق أكثر من دولة

وأكد البيت الأبيض، أن مناطيد صينية تم رصدها فوق أكثر من دولة، مشيرًا إلى أن المنطاد الصيني الذي أسقطه سلاح الجو الأمريكي، مؤخرًا كان ضمن برنامج مراقبة صيني أوسع يديره الجيش الصيني.

يأتي هذا في الوقت الذي أبلغت فيه أمريكا، حلفاءها وشركاءها بما لديها من معلومات عن هذا البرنامج، مشيرة إلى أنها تحدثت إلى دبلوماسيين من حوالي 40 سفارة عن معلومات مفصلة حول الصين وبرنامجها التجسسي.

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