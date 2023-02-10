237 مليون ريال تبرعات لمتضرري الزلزال.. وتوضيح مهم من مركز الملك سلمان للإغاثة

تواصل – فريق التحرير:

وصل حجم التبرعات الشعبية بالمملكة في حملة إغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا إلى أكثر من 237 مليون ريال، وذلك بعد 48 ساعة من إطلاقها.

وتجاوزت المشاركة أكثر من 671 ألفًا، بحصيلة تصل إلى أكثر من 237 مليون ريال، حتى لحظة إعداد التقرير.

جاء ذلك بحسب رصد بيانات منصة “ساهم”، المسؤولة عن “الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا”، التي أطلقها الأربعاء، مركز الملك سلمان للإغاثة.

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كل ريال يذهب كاملاً لمتضرري الزلزال

في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، أن كل ريال دُفع لمنصة “ساهم” يذهب ريالاً كاملاً لمتضرري الزلزال.

وقال لفضائية “الإخبارية”، إن المركز لا يتقاضى أي مصاريف إدارية رسوم على التبرعات، موضحًا أن كل المصاريف الخاصة الأخرى يتحملها بحمد الله عز وجل خادم الحرمين.

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الحملة بتوجيه من خادم الحرمين

وانطلقت الحملة الثلاثاء، بتوجيه من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتسيير جسر جوي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم”، لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال الذي ضربهما.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوّته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وعلى إثر ذلك، اتجهت فرق طبية سعودية متخصصة إلى مطار أضنة التركي، فجر الخميس، كما حملت طلائع الجسر الجوي السعودي إلى مطار أضنة التركي فرق إسعاف وإنقاذ متخصصة.

كذلك انطلقت خمس طائرات إلى تركيا تحمل مساعدات طبية وإغاثية.