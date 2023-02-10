“صحة وعمر أطول”.. علاج التهاب المفاصل يمنع شيخوخة الدم

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أظهرت اختبارات أجريت على دواء يستخدمه مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي، أنه يمنع تدهور خلايا الدم الجذعية، مما يساعد على إبطاء عملية الشيخوخة.

ويقول باحثون من جامعة كولومبيا في نيويورك، إن الدواء يمكن أن يجدد النظام الذي يصنع الدم، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على زيادة عمر الإنسان لعقود.

وتوصلت الدراسة، التي نُشرت في مجلة “نيتشر سيل بيولوجي”، أن “أناكينرا” – الذي يُباع تحت الاسم التجاري “كينريت” ويستخدمه مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي – يمكن أن يعكس بعض آثار تقدم العمر على الجهاز المكون للدم.

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شيخوخة نظام الدم

وأوضح أحد مؤلفي الدراسة ومدير مبادرة كولومبيا للخلايا الجذعية، إيمانويل باسيجيه: “إن شيخوخة نظام الدم، لأنها ناقل للعديد من البروتينات، والسيتوكينات، والخلايا، لها الكثير من العواقب السيئة. للكائن الحي”.

وتابع: “الشخص البالغ من العمر 70 عامًا مع نظام الدم البالغ من العمر 40 عامًا يمكن أن يكون له فترة صحية أطول، إن لم يكن عمرًا أطول”.

وأضاف نظيرها، كارل ميتشل: “تشير هذه النتائج إلى أن مثل هذه الاستراتيجيات تبشر بالحفاظ على إنتاج دم أكثر صحة لدى كبار السن”.

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كيف يعمل الدواء؟

تم توجيه الفريق لفحص هذا الدواء بعد دراسة الخلايا الجذعية المسؤولة عن تكوين كل الدم في جسم الشخص. ثم قاموا بتحليل مكان تواجد هذه الخلايا الخاصة داخل نخاع العظام.

خلال عملية الشيخوخة، تبدأ الخلايا الجذعية المكونة للدم في التغير. وتنتج عددًا أقل من خلايا الدم الحمراء والخلايا المناعية، مما قد يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة وأمراض الدم مثل فقر الدم.

خلايا الدم المسنة

وعلاوة على ذلك، يمكن أن تكافح خلايا الدم المسنة هذه للحفاظ على هيكلها الجيني وهذا يمكن أن يؤدي إلى ظهور سرطان الدم، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

وهناك محاولات لتجديد نظام الدم، تشمل التمارين، والنظام الغذائي، وحتى عمليات نقل الدم للشباب، لم تنجح في التجارب على الفئران، وهو ما قاد فريق البحث إلى النظر على وجه التحديد في نخاع العظام.

قال ميتشل: “تعيش خلايا الدم الجذعية في مكانة (بيئة مكروية لنخاع العظام)؛ لقد اعتقدنا أن ما يحدث في هذه البيئة المحلية المتخصصة يمكن أن يكون جزءًا كبيرًا من المشكل”.

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وتشير الدراسة الجديدة إلى أنه بالنسبة للفئران المتقدمة في السن، تصبح البيئة التي تعيش فيها الخلايا الجذعية المنتجة للدم مليئة بالالتهابات وتتدهور.

وتظهر النتائج أن مكانة نخاع العظام التالفة، والتي تسمى IL-1B، كانت مهمة في دفع ميزات الشيخوخة هذه، وكان دواء “أناكينرا” قادرًا على منع هذا، مما يعيد الدم المسن إلى حالة أصغر وأكثر صحة.

ويدرس الباحثون الآن في ما إذا كان هذا يمكن أن يفيد كبار السن بدلاً من استخدام عمليات نقل دم الشباب.