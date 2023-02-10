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لماذا حصلت “الموارد البشرية” على شهادة اعتماد الحكومة الرقمية؟.. 4 أسباب أساسية
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لماذا حصلت “الموارد البشرية” على شهادة اعتماد الحكومة الرقمية؟.. 4 أسباب أساسية

لماذا حصلت “الموارد البشرية” على شهادة اعتماد الحكومة الرقمية؟.. 4 أسباب أساسية

لماذا حصلت “الموارد البشرية” على شهادة اعتماد الحكومة الرقمية؟.. 4 أسباب أساسية
١١:٠٣:٠٢ م، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استطاعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تحصل على شهادة الاعتماد المقدّمة من هيئة الحكومة الرقمية نظير تطبيقها لممارسات البنية المؤسسية الوطنية “NORA”، وفق نموذج تقييم البنية المؤسسية السعودي “SEAM”.

جاء ذلك خلال أعمال النسخة الثانية من المؤتمر التقني الدولي “ليب” بمدينة الرياض، الذي نظّمتْه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير لعام 2023م.

ويمثّل تحقيق الوزارة لهذا الإنجاز انعكاسًا لجهودها في تطبيق ممارسات ومعايير البنية المؤسسية والرفع من مستوى النضج والتحول الرقمي، وتلبية تطلعات المستفيدين من خدماتها.

إنجازات الوزارة 

1- وثقت أكثر من 900 خدمة

2- تحسين البنية التحتية لخدماتها الرقمية والأمن السيبراني

3- توجهت نحو كفاءة الإنفاق وتوفير التكاليف التشغيلية لمشاريعها الرقمية

4- حسنت الأعمال وتطوير خدمات العناية بالعملاء والمنصات التي تشرف عليها بما يتواءم مع استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي

الوزارة اختتمت مشاركتها في فعاليات “ليب”

واختتمت الوزارة مشاركتها في فعاليات المؤتمر التقني الدولي “ليب” باستعراض رحلتها الرقمية وإنجازاتها لعام 2022م في جناح السعودية الرقمية.

واستعرضت الوزارة رحلتها الرقمية للعاملين وأصحاب الأعمال من خلال العديد من الخدمات التي تقدّمها مثل منصة قوى، التي تقدم أكثر من 130 خدمة لتسهيل عمل العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص.

كما شرحت جهودها في التوطين والتوظيف وأنماط العمل الحديثة؛ حيث مكّنت منصة العمل الحر من إصدار أكثر من 2 مليون وثيقة عمل حر، ووفرت منصة العمل عن بعد أكثر من 100 فرصة وظيفية، ومنصة العمل المرن أكثر من 240 ألف عقد وظيفي.

منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي

وعلى صعيد التنمية الاجتماعية أطلقت الوزارة خلال المؤتمر منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأسر الكافلة والمتسولين وكبار السن والأحداث والمراكز الأهلية والمراكز الإيوائية.

كما قدمت منصة الدعم والحماية الاجتماعية دعمًا ماليًّا بأكثر من 7 مليارات ريال منذ إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي المطور، فيما بلغ عدد المسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي أكثر من مليون متطوع، وأكثر من 5 آلاف جهة وفرت أكثر من 373 ألف فرصة تطوعية.

وفيما يخصّ الخدمة المدنية، استعرضت الوزارة جهود منصة مسار، والتي استفاد من خدماتها أكثر من 600 جهة حكومية وأكثر من 2 مليون موظف حكومي بمعدل 800 ألف عملية متنوعة.

برنامج الاعتماد المهني

في سياق متصل، بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر برنامج الاعتماد المهني بتفعيل برنامج الفحص المهني في جمهورية بنغلاديش بدءًا من 8 فبراير 2023م.

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة في تفعيل برنامج الفحص المهني لعدة دول في مرحلته الأولى للمسار الخارجي, بعد البدء بتفعيله الشهر الماضي في جمهوريتي باكستان الإسلامية والهند, وذلك للتحقق من مهارات العاملين في التخصصات المهنية.

أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج إلى ما يلي التحقق من مهارات العاملين في 5 تخصصات وهي: “السباكة، والكهرباء، وكهرباء السيارات, واللحام, والتبريد والتكييف”، وذلك من أصل 23 تخصصًا مستهدفًا من قبل الوزارة, بهدف الارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة المهنية في سوق العمل السعودي ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.

رحلة العامل المهني

وتبدأ رحلة العامل المهني من أجل استخراج شهادة الفحص المهني بالتسجيل في بوابة الفحص المهني عبر عدة خطوات:

1- حجز موعد للاختبار النظري والعملي
2- مطابقة بياناته من قبل مراقبي الاختبار بالمركز قبل إجراء الاختبار
3- بعد ذلك تصدر الشهادة بعد تجاوزه مرحلة التقييم بالنجاح، علمًا أنه سيتم معاملة شهادة
4- الفحص المهني كمتطلب إضافي على العامل المهني أثناء عملية الاستقدام، بالتعاون مع سفارة المملكة في جمهورية بنغلاديش, من خلال تفعيل الاشتراط في أنظمة وزارة الخارجية.

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