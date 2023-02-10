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وداعًا للرسائل الصوتية المزعجة.. واتساب يُفاجئ مستخدميه بميزة جديدة
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وداعًا للرسائل الصوتية المزعجة.. واتساب يُفاجئ مستخدميه بميزة جديدة

وداعًا للرسائل الصوتية المزعجة.. واتساب يُفاجئ مستخدميه بميزة جديدة

وداعًا للرسائل الصوتية المزعجة.. واتساب يُفاجئ مستخدميه بميزة جديدة
١١:٠٤:٣١ م، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

يعاني الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب من الرسائل الصوتية المزعجة، والتي لا تتوقف في بعض الهواتف لا ليلًا ونهارًا.

وحسب “سكاي نبوز”، فإن تطبيق “واتساب” العالمي للتواصل يعمل على ميزة جديدة تستهدف المستخدمين الذين يعانون من إزعاج الرسائل الصوتية.

تحويل الرسالة الصوتية إلى نص مكتوب

وكشفت حسب مصادر متخصصة، أن آخر إصدار تجريبي من “واتساب” لهواتف آيفون يتضمن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتحويل الرسالة الصوتية إلى نص مكتوب، وأنه سيصبح بإمكان المستخدمين قراءة محتوى الرسالة الصوتية على شكل نص عادي.

الميزة ستعمل على معالجة النصوص

وأوضح المتخصصون أن الميزة ستعمل على معالجة النصوص على الجهاز فقط ولن يتم تحميلها على خوادم “واتساب”، وهي ميزة مطمئنة لمحبي الخصوصية.

وأكد الخبراء، أن هذه الخاصية ستواجه بعض العقبات، وفق خبراء، حيث لن تتمكن الميزة من توفير نص مكتوب، حين تعجز عن معالجة الرسالة الصوتية، في حال كانت منطوقة بلغة غير مسجلة في قاعدة بياناتها.

كلمات قد تتسبب في حظر حسابك

في الوقت نفسه، أوضحت صحيفة “الماركا” الإسبانية أنّ هناك بعض الكلمات التي تكون منافية مع الشروط التي وضعها مارك زوكربيرج مؤسس المنصة وتتسبب في حظر رقمك من تطبيق واتساب.

وأضافت “يجب أن تكون الرسائل على التطبيق لأغراض قانونية ومصرح بها ومقبولة، ما يعني أنّه يجب الحرص على تجنب المحادثات التي تُحرض على الكراهية أو التمييز”.

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الكلمات الدلالية:
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