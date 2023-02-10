الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
بـ 90 يورو فقط.. “سامسونج” تكشف عن 8 مميزات لأحدث هواتفها
لماذا حصلت “الموارد البشرية” على شهادة اعتماد الحكومة الرقمية؟.. 4 أسباب أساسية
237 مليون ريال تبرعات لمتضرري الزلزال.. وتوضيح مهم من مركز الملك سلمان للإغاثة
“صحة وعمر أطول”.. علاج التهاب المفاصل يمنع شيخوخة الدم
بعد دخول الذكاء الاصطناعي.. كيف ستتغير طريقة البحث في الإنترنت؟
التأمينات: 5 أسباب لاستبعاد الموظف من صرف تعويض “ساند”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بـ 90 يورو فقط.. “سامسونج” تكشف عن 8 مميزات لأحدث هواتفها

بـ 90 يورو فقط.. “سامسونج” تكشف عن 8 مميزات لأحدث هواتفها

بـ 90 يورو فقط.. “سامسونج” تكشف عن 8 مميزات لأحدث هواتفها
١١:٠٣:١٩ م، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق هاتف عملي من فئة Galaxy سيأتي بمواصفات جيدة وسعر منافس حيث لن يتخطى سعره 90 يورو، بحسب “روسيا اليوم”.

الهاتف المسمى بـ Galaxy F04 حصل على هيكل بأبعاد (164.2/75.9/9.1) ويأتي بالعديد من المميزات الحصرية.

مميزات الهاتف 

1- شاشته فأتت PLS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل

2- تردد الشاشة 90 هيرتزا ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

3- يعمل الجهاز بنظام Android 12، ومعالج Mediatek MT6765 Helio P35

4- كما يعمل بمعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 4 و8غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

5- حصل الهاتف على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل

6- الهاتف يتمتع بكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

7- زودته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال ومنفذ 3.5 ملم للسماعات ومنفذ USB Type-C 2.0

8- يتمتع الهاتف بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.

اقرأ أيضا:

تسريبات جديدة لهاتف سامسونج الجديد القابل للطي

تسريب مواصفات هاتف سامسونج الجديد.. شاشة داخلية وخارجية

تعرف على مزايا هاتف سامسونج الجديد «A73 5G».. وموعد طرح بالأسواق

 

 

الكلمات الدلالية:
أحدث هواتف سامسونج السعودية المملكة سامسونج شركة سامسونج هاتف سامسونج

مواد ذات صلة

المزيد
استشاري عيون يحذر من «نظارات البقالات»

استشاري عيون يحذر من «نظارات البقالات»

٠٩:١٧ ص، الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠١٥
المسجد النبوي.. توفير 15 ألف حافظة ماء و20 موقعاً للمشربيات

المسجد النبوي.. توفير 15 ألف حافظة ماء و20 موقعاً للمشربيات

٠٥:٤٧ م، الخميس، ٠٨ أكتوبر ٢٠١٥
معترِض إلقاء امرأة للشعر في معرض جدة يروي لـ«تواصل» التفاصيل

معترِض إلقاء امرأة للشعر في معرض جدة يروي لـ«تواصل» التفاصيل

١٢:٤٠ م، الأحد، ١٣ ديسمبر ٢٠١٥
وزير صهيوني: حزب الله أبلغنا برغبته في تهدئة الموقف

وزير صهيوني: حزب الله أبلغنا برغبته في تهدئة الموقف

٠١:١٨ م، الخميس، ٢٩ يناير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *