بـ 90 يورو فقط.. “سامسونج” تكشف عن 8 مميزات لأحدث هواتفها

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أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق هاتف عملي من فئة Galaxy سيأتي بمواصفات جيدة وسعر منافس حيث لن يتخطى سعره 90 يورو، بحسب “روسيا اليوم”.

الهاتف المسمى بـ Galaxy F04 حصل على هيكل بأبعاد (164.2/75.9/9.1) ويأتي بالعديد من المميزات الحصرية.

مميزات الهاتف

1- شاشته فأتت PLS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل

2- تردد الشاشة 90 هيرتزا ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

3- يعمل الجهاز بنظام Android 12، ومعالج Mediatek MT6765 Helio P35

4- كما يعمل بمعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 4 و8غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

5- حصل الهاتف على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل

6- الهاتف يتمتع بكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

7- زودته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال ومنفذ 3.5 ملم للسماعات ومنفذ USB Type-C 2.0

8- يتمتع الهاتف بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.

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