التأمينات: 5 أسباب لاستبعاد الموظف من صرف تعويض “ساند”

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أسباب استبعاد الموظف المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض “ساند”.

وقال الموقع الرسمي للمؤسسة إن المشترك بإمكانه التقدم بطلب صرف ساند في حال تم استبعاده بأحد الأسباب التالية:

1- الإفلاس: في حال اشهار المنشأة افلاسها وفق الأنظمة.

2- إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائياً.

3- فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل

4- الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل

5- انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل

في وقت سابق، تفاعلت “التأمينات الاجتماعية” مع سؤال أحد المغردين والذي تساءل فيه عن طريقة التعامل حال وقوع حادث سير عند الذهاب إلى الدوام.

وأضافت في ردها على السؤال: “في حال وقوع إصابة عمل لا قدر الله يتم الإبلاغ عن طريق صاحب العمل من خلال حساب المنشأة في تأميناتي أعمال و سيتم بحث الاصابة والتحقق منها و إفادتكم وللمزيد من التفاصيل عن إصابات العمل ومنافع الاخطار المهنية يمكنك زيارة الرابط:

⁦http://bit.ly/3mOToTZ⁩

إمكانية إتمام التعاقد دون تأمين

وأشارت إلى أنه في حال عدم رغبة المستفيد بالتأمين على عقد الاستقدام فيمكنه إتمام التعاقد دون تأمين عن طريق تجاهل خطوة التأمين في الوقت الحالي واختيار «الاستمرار دون تأمين» في أولى خطوات التعاقد، وفي حال الدخول للفئة التجريبية للتأمين ورغبة المستفيد بالخروج، يمكنه ذلك عن طريق صفحة العقود في حسابه في منصة «مساند»، وفقًا لـ”عكاظ”.

وأفادت منصة «مساند» بأنه يتم إلغاء الوثيقة التأمينية للعمالة المنزلية بشكل آلي في حال إلغاء التعاقد، ويمكن للمستفيد استرداد قيمة التأمين وذلك عن طريق بوابة «نجم» ( من هنا ).

وتشترك كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي (ساما) في تطبيق قرار التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية، وذلك عبر ربط شركات التأمين في منصة «مساند» المعني باستقدام العمالة.

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