أمريكا تكشف مفاجأة: الصين أطلقت بالونات مراقبة فوق أكثر من 40 دولة

تواصل – فريق التحرير:

كشف مسؤول في الخارجية الأمريكية، أن الصين أطلقت بالونات مراقبة فوق أكثر من 40 دولة عبر القارات الخمس.

ونقلت وكالة “رويترز “، عن المسؤول الأمريكي أن الصين أطلقت في السنوات الأخيرة العديد من المناطيد المخصصة لعمليات تجسس على دول مختلفة حول العالم.

رصد مناطيد صينية فوق أكثر من دولة

وأكد البيت الأبيض، أن مناطيد صينية تم رصدها فوق أكثر من دولة، مشيرًا إلى أن المنطاد الصيني الذي أسقطه سلاح الجو الأمريكي، مؤخرًا كان ضمن برنامج مراقبة صيني أوسع يديره الجيش الصيني.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن البرنامج يهدف إلى كشف معلومات عن الأصول العسكرية في البلدان والمناطق ذات الأهمية الإستراتيجية للصين، مثل اليابان والهند وفيتنام وتايوان والفلبين.

وأوضحت أنه في إطار برنامج لتطوير التقنيات والقدرات المدنية لصالح جيش التحرير الشعبي، فإن بكين تستفيد من التكنولوجيا التي تزودها بها شركة صينية، خاصة.

البرنامج نفذ 20 مهمة على الأقل

ونقلت عن مصادر مطلعة، أن البرنامج نفذ 20 مهمة على الأقل في خمس قارات على الأقل خلال السنوات الماضية، من بينها 6 مهام داخل المجال الجوي الأميركي، وليس بالضرورة فوق الأراضي الأميركية.

يأتي هذا في الوقت الذي أبلغت فيه أمريكا، حلفاءها وشركاءها بما لديها من معلومات عن هذا البرنامج، مشيرة إلى أنها تحدثت إلى دبلوماسيين من حوالي 40 سفارة عن معلومات مفصلة حول الصين وبرنامجها التجسسي.

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