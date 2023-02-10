مجددًا.. هزة أرضية شدتها ٤٫٧ درجة في ولاية كهرمان ماراش جنوب تركيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، انه رصد هزة أرضية شدتها ٤٫٧ درجة ضربت ولاية كهرمان ماراش جنوب تركيا.

رصد 1600 هزة ارتدادية حتى الآن

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنها تتمنى من المواطنين عدم التجاوب مع أي توجيهات تصدر عن جهات غير رسمية، مؤكدة أن هذا النوع من الزلازل يتبعه هزات ارتدادية وأنها رصدت حتى الآن، 1600 هزة ارتدادية.

وأضافت أن عمليات إجلاء المواطنين تتواصل من المدن التركية الـ 10 المنكوبة بالزلزال، وأن الطوارئ التركية تعمل على إجلاء المواطنين بكل السبل المتاحة برًا وبحرًا وجوًا.

ارتفاع أعداد الضحايا لـ 22 ألفًا و800 قتيل

في الوقت نفسه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع وفيات الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرًا إلى 19 ألفا و388، فيما ارتفعت إلى 77 ألفًا و711 أعداد المصابين.

التكفل بدفع الإيجار للمضارين لمدة سنة

وشدد على أنهم سيضمنون انتقال المواطنين الذين لا يريدون البقاء في الخيام إلى منازل وتتكفل الحكومة بدفع إيجار السكن لهم لمدة سنة.

3417 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب بسوريا

بينما ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 3417 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب، وفقًا لمصادرة متطابقة، وذلك مع المرصد السوري ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 6 آلاف قتيل.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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