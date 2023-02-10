تنبيه مهم من النيابة العامة بخصوص خدمات الأرصاد الجوية السيادية.. ما الأمر؟
تواصل – فريق التحرير:
قالت النيابة العامة إن خدمات الأرصاد الجوية السيادية ذات العلاقة بالأمن الوطني تقتصر على الجهة المختصة بذلك.
وأوضحت أن أي نشاط يخل بهذا الشأن يقرر عقوبات مشددة بحق مرتكبها تصل إلى السجن (١٠) سنوات وغرامة مليوني ريال.
في سياق متصل، دعت النيابة العامة المرشحين على وظائفها المعلنة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) بتاريخ 10/6/1444 هـ والمرفق أرقام هوياتهم أدناه لإجراء المقابلات الشخصية.
وأشارت النيابة العامة، إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء وتفاصيل المرشحين من خلال موقعها الرسمي من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.
ترقية 148 عضواً بالنيابة العامة
وفي وقت سابق، أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا كريمًا بترقية 148 عضوًا على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.
أمر ملكي بترقية “الزهراني” محافظًا لليث
النيابة العامة تدعو المرشحين على وظائفها لإجراء المقابلة الشخصية