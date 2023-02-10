تنبيه مهم من النيابة العامة بخصوص خدمات الأرصاد الجوية السيادية.. ما الأمر؟

تواصل – فريق التحرير:

قالت النيابة العامة إن خدمات الأرصاد الجوية السيادية ذات العلاقة بالأمن الوطني تقتصر على الجهة المختصة بذلك.

وأوضحت أن أي نشاط يخل بهذا الشأن يقرر عقوبات مشددة بحق مرتكبها تصل إلى السجن (١٠) سنوات وغرامة مليوني ريال.

في سياق متصل، دعت النيابة العامة المرشحين على وظائفها المعلنة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) بتاريخ 10/6/1444 هـ والمرفق أرقام هوياتهم أدناه لإجراء المقابلات الشخصية.

وأوضحت النيابة العامة، أن المقابلات الشخصية ستعقد، بمشيئة الله، بالمقر الرئيس للنيابة العامة بطريق الملك فهد بمدينة الرياض. وتؤكد النيابة العامة في هذا الشأن ضرورة التقيد بالحضور في اليوم المحدد في البيان المرفق أدناه وذلك في الساعة الثامنة صباحاً مع اصطحاب أصل بطاقة الهوية الوطنية وأصل المؤهل العلمي المتقدم به في (جدارات) وأنه يتعذر الدخول بدونهما.

وأشارت النيابة العامة، إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء وتفاصيل المرشحين من خلال موقعها الرسمي من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

ترقية 148 عضواً بالنيابة العامة

وفي وقت سابق، أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا كريمًا بترقية 148 عضوًا على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إن الأمر الملكي الكريم يأتي في إطار الدعم المتواصل من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء للنيابة العامة واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصهما الدائم على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030. اقرأ أيضًا:

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النيابة العامة تدعو المرشحين على وظائفها لإجراء المقابلة الشخصية