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مفوضية اللاجئين: 5 ملايين و300 ألف شخص شردوا في سوريا بعد الزلزال
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مفوضية اللاجئين: 5 ملايين و300 ألف شخص شردوا في سوريا بعد الزلزال

مفوضية اللاجئين: 5 ملايين و300 ألف شخص شردوا في سوريا بعد الزلزال

مفوضية اللاجئين: 5 ملايين و300 ألف شخص شردوا في سوريا بعد الزلزال
٠٩:٣٧:١٦ م، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مفوضية اللاجئين، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 5 ملايين و300 ألف شخص شردوا في سوريا بعد الزلزال.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا لتسهيل إيصال المساعدات لضحايا الزلزال.

توزيع حصصًا غذائية شمالي سوريا

وأوضح برنامج الغذاء العالمي، أنه تم توزيع حصصًا غذائية شمالي سوريا تكفي 25 ألف شخص لمدة أسبوع، مؤكدًا أن الاحتياجات شمال سوريا هائلة وأكبر بكثير من إمكانات معبر واحد.

وأكد أن المجتمع الدولي فتح أكثر من معبر لإيصال المساعدات للسوريين، مطالبًا بتوفير أكثر من معبر شمال سوريا لإتاحة المجال لمساعدات إضافية.

فيما أعلن مجلس الوزراء السوري، أنه تم اعتبار المناطق المتضررة في مدن حلب واللاذقية وحماة وإدلب مناطق منكوبة، وأنه تم إحداث صندوق وطني لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة وتقديم كافة الدعم الممكن للمتضررين، مطالبًا الولايات المتحدة بإنهاء التدابير المفروضة على الشعب السوري فورا ودون تردد وبلا شروط أو استثناءات.

3417 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب

في الوقت نفسه، أعلنت السلطات أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا ارتفعت إلى 3417 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب، مع توقعات بارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 6 آلاف قتيل.

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