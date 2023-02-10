العالم في أسبوع.. جسر جوي سعودي ومساعدات للمتضررين من الزلزال.. وبايدن يهدد الصين

تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً – المملكة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – يوم الثلاثاء, مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

وأكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – أيّدههما الله- على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعبين السوري والتركي والتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات في سوريا وتركيا.

كشف برنامج حساب المواطن، يوم الخميس، تفاصيل الدفعة الـ 63 لشهر فبراير 2023.

وأوضح أنه تم صرف 3.7 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر فبراير.

علقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على واقعة دخول امرأتين غير مسلمتين بلباس غير مناسب لخصوصية المسجد.

وقالت شؤون المسجد النبوي، في بيان لها”إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في يوم الثلاثاء، من دخول امرأتين غير مسلمتين لساحات المسجد النبوي بلباس غير مناسب لخصوصية المكان، فقد تبين بأن دخولهن عن طريق الخطأ”.

أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية (وقاء) أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيال إغلاق بعض أسواق المواشي في إحدى الدول المجاورة بسبب تسجيل إصابات بمرض الحمى القلاعية لا يشكل خطرًا على الثروة الحيوانية في المملكة .

ويعد مرض الحمى القلاعية من أكثر الأمراض المهددة لاقتصاديات الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي في المملكة، خصوص تسجيل أنواع مصلية من المسبب المرضي كانت محصورة في دول القارة الأفريقية.

حظرت وزارة التعليم على المدارس الأهلية، إقرار أي زيادة في مصروفات الطلاب خلال العام الدراسي، قائلة إنه لن يعتد بأية زيادة يتم فرضها ما لم يكن قد تم إقرارها قبل بدء الدراسة.

ووفقًا للضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، التي أقرتها الوزارة ونشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم الجمعة، فإنه ستقوم بُشكيل لجنة بقرار من الوزير تُعنى بمراجعة تلك الضوابط، وتختص بالآتي:

ثانيًا – دوليًا:

هدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الصين إذا قامت بعمل عدائي يهدد أمريكا فإن بلاده سوف تقوم برد فوري “لحماية أنفسنا”.

وكان وزير الدفاع الصيني، وي فنغي، قد حذّر نظيره الأمريكي، لويد أوستن، يناير الماضي، من أن بكين “لن تتردد في بدء حرب” إذا أعلنت تايوان استقلالها، في إطار مواجهة جديدة بين القوّتين بشأن الجزيرة.

كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن رواتب مليشيا حزب الله هي الأعلى بين القوات التابعة للحرس الثوري الذراع العسكري لنظام الملالي.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فإن عناصر حزب الله اللبناني يتلقون أعلى رواتب بين القوات التابعة للحرس الثوري براتب 1300 دولار شهريًا من نظام إيران.

ذكرت مصادر لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، أنّه يُمكن لأوكرانيا الحصول على حوالي 160 دبابة “ليوبارد1” من مخزون الصناعة الألمانية.

وأشار المصدر إلى أنّه يُمكن لأوكرانيا الحصول على تلك الأعداد من المخزونات الصناعية الألمانية، حيث يمكن للشركات Rheinmetall و Flensburger Fahrzeugbau إنهاء إصلاح وتصدير معظم تلك الدبابات إلى أوكرانيا.

قررت الكويت، يوم الاثنين، حل جهاز الأمن الوطني، وتفكيكه، وإعادة دمجه مرة أخرى في وزارة الداخلية.

وحسب “القبس”، قالت مصادر حكومية بعض الأجهزة الحكومية سيتم إلغاؤها أو دمجها خلال الفترة المقبلة.

بعد إقدامه على حرق المصحف الشريف في السويد كشف تسريب عن محادثات جنسية أجراها المتطرف السويدي راسموس بالودان مع قاصرين لم تتجاوز أعمارهم 13-14 عاماً.

وكانت قناة “تي آر تي وورلد” الإخبارية التركية، ذكرت أن زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي المتطرف راسموس بالودان، الذي ينتهك حرمة القرآن الكريم، يجري محادثات جنسية صريحة عبر الإنترنت مع أطفال قصّر.