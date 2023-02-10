الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
ضبط مبنى سكني مخالف في العاصمة المقدسة.. وهذا ما عُثر عليه داخله
بعد تلقيه ضربة قوية في 2022.. سر استعادة “اليورو” عافيته سريعا
أبرزها “التنمر الإلكتروني”.. 5 مخاطر للعالم الرقمي على الصحة النفسية
المملكة تستخدم أضخم طائرة في العالم لإغاثة متضرري زلزال تركيا (فيديو)
تنبيه مهم من “حساب المواطن”.. خطوات التعرف على سبب “عدم الأهلية”
بيان عاجل من سفارة المملكة في تركيا بشأن المواطنين المتواجدين بمناطق الزلزال

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ضبط مبنى سكني مخالف في العاصمة المقدسة.. وهذا ما عُثر عليه داخله

ضبط مبنى سكني مخالف في العاصمة المقدسة.. وهذا ما عُثر عليه داخله

ضبط مبنى سكني مخالف في العاصمة المقدسة.. وهذا ما عُثر عليه داخله
٠٩:٣٦:٣٢ م، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت بلدية المسفلة الفرعية بالعاصمة المقدسة بمساندة الفرق الأمنية مبنى سكني تديره عمالة مخالفة لنظام الاقامة والعمل.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن المبنى أعد لتخزين وتجهيز اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية لغرض إعداد وجبات السيريه وتوزيعها.

وأضافت: تم إتلاف 7طن من اللحوم ومصادرة الادوات واغلاق الموقع فوراً وتسليم المخالفين للجهات المختصة.

في سياق متصل، أوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أنواع مخالفات البناء التي تستوجب العقوبة، وطالبت بالإبلاغ عن هذه المخالفات عبر تطبيق “بلدي”

أبرزها عدم وضع السياج الأرضي

وشاركت أمانة العاصمة المقدسة، فيديو توضيحي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضح 7 أنواع لمخالفات البناء، وهي:

1- مخالفات عدم وضع السياج الأرضي، أو اللوحات الإرشادية، أو الإشارة التحذيرية المعاكسة عند منطقة العمل، التي تسبب خطرا على المشاة أو الحركة المرورية.

2- عدم وضع لوحة توضح أسماء صاحب العمل، والاستشاري المشرف، والمقاول.

3- مخالفات عدم نظافة الموقع أثناء العمل، وبعد الانتهاء منه.

4- عدن صيانة السياج أو اللوحات الإرشادية عند منطقة العمل.

5- عدم إزالة مخلفات الحفر، بعد الانتهاء منه.

6- ترك البيارات دون أغطية واقية.

7- إلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الملكية العامة.

اقرأ أيضا:

أمانة العاصمة المقدسة توضح: 7 مخالفات للبناء تستوجب العقوبة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الآن أمانة العاصمة المقدسة السعودية العاصمة المقدسة الفرق الأمنية المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
تعرض سيارة يستقلها أمريكيّيْن لإطلاق نار وإصابة أحدهما في الأحساء

تعرض سيارة يستقلها أمريكيّيْن لإطلاق نار وإصابة أحدهما في الأحساء

٠٤:١٢ م، الجمعة، ٣٠ يناير ٢٠١٥
سقوط مواطن في منحدر صخري أثناء تنزهه مع عائلته بـ«النماص»

سقوط مواطن في منحدر صخري أثناء تنزهه مع عائلته بـ«النماص»

١٢:٣٦ ص، الثلاثاء، ١٣ يونيو ٢٠١٧
وفاة طالبين في حادث مروري على طريق بارق ومحايل

وفاة طالبين في حادث مروري على طريق بارق ومحايل

١١:١٥ ص، الأثنين، ١٤ ديسمبر ٢٠١٥
المملكة تتقدم 7 مراكز في ترتيب أقوى الجيوش عالمياً

المملكة تتقدم 7 مراكز في ترتيب أقوى الجيوش عالمياً

٠٣:٢٧ م، الأحد، ٢٧ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *