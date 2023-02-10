ضبط مبنى سكني مخالف في العاصمة المقدسة.. وهذا ما عُثر عليه داخله

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت بلدية المسفلة الفرعية بالعاصمة المقدسة بمساندة الفرق الأمنية مبنى سكني تديره عمالة مخالفة لنظام الاقامة والعمل.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن المبنى أعد لتخزين وتجهيز اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية لغرض إعداد وجبات السيريه وتوزيعها.

وأضافت: تم إتلاف 7طن من اللحوم ومصادرة الادوات واغلاق الموقع فوراً وتسليم المخالفين للجهات المختصة.

في سياق متصل، أوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أنواع مخالفات البناء التي تستوجب العقوبة، وطالبت بالإبلاغ عن هذه المخالفات عبر تطبيق “بلدي”

أبرزها عدم وضع السياج الأرضي

وشاركت أمانة العاصمة المقدسة، فيديو توضيحي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضح 7 أنواع لمخالفات البناء، وهي:

1- مخالفات عدم وضع السياج الأرضي، أو اللوحات الإرشادية، أو الإشارة التحذيرية المعاكسة عند منطقة العمل، التي تسبب خطرا على المشاة أو الحركة المرورية.

2- عدم وضع لوحة توضح أسماء صاحب العمل، والاستشاري المشرف، والمقاول.

3- مخالفات عدم نظافة الموقع أثناء العمل، وبعد الانتهاء منه.

4- عدن صيانة السياج أو اللوحات الإرشادية عند منطقة العمل.

5- عدم إزالة مخلفات الحفر، بعد الانتهاء منه.

6- ترك البيارات دون أغطية واقية.

7- إلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الملكية العامة.

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أمانة العاصمة المقدسة توضح: 7 مخالفات للبناء تستوجب العقوبة