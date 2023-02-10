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بعد تلقيه ضربة قوية في 2022.. سر استعادة “اليورو” عافيته سريعا
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بعد تلقيه ضربة قوية في 2022.. سر استعادة “اليورو” عافيته سريعا

بعد تلقيه ضربة قوية في 2022.. سر استعادة “اليورو” عافيته سريعا

بعد تلقيه ضربة قوية في 2022.. سر استعادة “اليورو” عافيته سريعا
٠٩:٣٥:٥٥ م، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تلقت العملة الموحدة الأوروبية “اليورو” ضربة قوية في عام 2022، حين انخفضت إلى ما دون التكافؤ مع الدولار الأمريكي إثر أزمة الطاقة في أوروبا.

وتمكن اليورو – تستخدمه حوالي 20 دولة – من استعادة الكثير من الخسائر التي تكبدها مقابل الدولار الأمريكي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

انخفاض اليورو ثم استعادته عافيته

وتبلغ قيمة اليورو الواحد الآن 1.07 دولار بزيادة نحو 13% عن سبتمبر من العام الماضي عندما انخفض إلى نحو 0.95 دولار، وهو أدنى مستوى في 20 عامًا.

وتعافت العملة الموحدة التي تستخدمها 20 دولة في أوروبا كانت مدفوعة بانخفاض أسعار الطاقة، مما خفف من مخاوف الركود في منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي (ECB)، الذي يواصل رفع أسعار الفائدة بقوة.

وساعد ذلك على انتعاش اليورو ضعف الدولار، حيث أبطأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتيرة تشديده النقدي استجابةً لتباطؤ التضخم.

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الكلمات الدلالية:
أزمة اليورو الدولار اليورو سعر اليورو كورونا

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