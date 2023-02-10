عاجل.. “التعليم” تعلن ضوابط جديدة للمصروفات وتحظر زيادتها في هذه الحالات

تواصل – فريق التحرير:

حظرت وزارة التعليم على المدارس الأهلية، إقرار أي زيادة في مصروفات الطلاب خلال العام الدراسي، قائلة إنه لن يعتد بأية زيادة يتم فرضها ما لم يكن قد تم إقرارها قبل بدء الدراسة.

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الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية

ووفقًا للضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، التي أقرتها الوزارة ونشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم الجمعة، فإنه ستقوم بُشكيل لجنة بقرار من الوزير تُعنى بمراجعة تلك الضوابط، وتختص بالآتي:

– مراجعة مستوى التزام المدارس الأهلية بتسجيل رسومها الدراسية وأي تغيير يطرأ عليها من خلال الموقع الإلكتروني المشار إليه في المادة الرابعة.

– مراجعة مستوى التزام المدارس الأهلية بإشعار أولياء الأمور بأي تغيير يطرأ على الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن سنة.

– رفع تقرير سنوي إلى الوزير متضمنًا حجم التغيّر السنوي في مستوى الرسوم الدراسية لدى المدارس ومبررات التغيير، وتوصياتها والمعالجات المقترحة.

– تلتزم المدرسة بتسجيل رسومها الدراسية وتاريخ نفاذها وأي تغيير عليها من خلال بوابة التعليم الأهلي على الرابط الإلكتروني لبرنامج الرسوم الدراسية (http://fef.moe.gov.sa).

-وفي جميع الأحوال تحدد المدرسة الرسوم الدراسية وتسجيلها عبر البوابة قبل سنة من بدء العام الدراسي، ولا يعتد بأي تعديل يطرأ على الرسوم بعد تلك المدة، ولا يجوز زيادتها في أثناء العام الدراسي.

– تنشر وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني قائمة بالرسوم الدراسية للمدارس، وتكون هي المرجع في وجود أي خلاف.

تعامل المدرسة التي لا تلتزم بهذه الضوابط وفقًا للأحكام الواردة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13 /8/ 1395هـ.