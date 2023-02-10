أبرزها “التنمر الإلكتروني”.. 5 مخاطر للعالم الرقمي على الصحة النفسية

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كشف حساب “عش بصحة” التابع لوزارة الصحة والسكان عن مخاطر العالم الرقمي على الصحة النفسية.

مخاطر العالم الرقمي:

1- التنمر الإلكتروني

2- التحقق المستمر لمواقع التواصل الاجتماعي والخوف من تفويت شيء.

3- مشاكل في الثقة بالنفس والصورة الذاتية.

4- القلق الاجتماعي

5- الاكتئاب

في سياق متصل، كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 828.456 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 42 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815.929 حالة ولله الحمد.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى9.589 حالة وفاة، موضحة أن عدد الحالات النشطة 2937 حالة. عدد المصابين أمس

وأمس، سجلت الوزارة 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 828.410 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815.887 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9587 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة 37 حالة. اقرأ أيضا:

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