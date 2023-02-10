“تويوتا موتور” تعلن عن أحدث سياراتها الرياضية “جراند هايلاندر” (صور)

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أعلنت شركة “تويوتا موتور” عن سيارتها الرياضية متعددة الأغراض “جراند هايلاندر” 2024 ذات الثلاثة صفوف من المقاعد خلال معرض شيكاغو للسيارات هذا الأسبوع.

3 خيارات

ومن المقرر أن تتوفر السيارة بـ 3 خيارات للمحرك:

1- محرك شحن توربيني سعة 2.4 لتر

2- نظام هجين يشمل محرك سعة 2.5 لتر ومحركات كهربائية

3- المستوى الأعلى”هايبرد ماكس” الذي يشمل محرك بنزين ومحركات كهربائية بقوة إجمالية 362 حصانًا.

مميزات في السيارة

تحتوي كافة فئات السيارة على نظام معلومات وترفيه بشاشة لمس مقاس 12.3 بوصة مع نظام “آبل كار بلاي”، و”أندرويد أوتو”

وحدة تحكم مركزية كبيرة، وتشمل مجموعة تقنيات مساعدة السائق بما في ذلك الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ.

ومن المقرر طرح السيارة الجديدة بثلاث فئات مختلفة عندما تصل لدى الوكلاء هذا الصيف.

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