خدمة اليوم.. خطوات تقديم شكوى مالية لعدم صرف الضمان الاجتماعي

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أعلنت منصة الدعم والحماية الاجتماعية، أنها تستقبل الشكاوى المالية في حال لم يصرف المعاش وفق خطوات يسيرة.

خطوات تقديم شكوى مالية لعدم صرف الضمان

وأوضح حساب الضمان الاجتماعي لخدمة المستفيدين على “تويتر”، أن الخدمة تتيح تقديم شكوى مالية في حال لم يتم صرف الضمان الاجتماعي، في الدورة التي يستحق فيه المستفيد المعاش، وذلك بتقديم الشكوى خلال الفترة النظامية لذلك وهي، 30 يوم من تاريخ 10 ميلادي من كل شهر.، مشيرًا إلى أن خطوات الدخول على الخدمة هي كالآتي:

1 – الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

2 – الدخول على الصفحة الرئيسية.

3 – برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

4 – الدخول على الدفعات المالية.

5 – تقديم شكوى مالية.

6 – تصنيف الشكوى وتحميل الوثائق اللازمة.

7 – بعد الضغط على إرسال الشكوى ستظهر رسالة تأكيد.

8 – عليك تأكيد الطلب ومتابعة حالة الشكوى وتفاصيلها من خلال صفحة الشكاوى المالية.

آلية تقديم شكوى مالية على الاستحقاق

وكانت وزارة الموارد والبشرية حددت في وقت سابق آلية تقديم شكوى مالية على استحقاق الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن احتساب مبلغ الاستحقاق للمستفيد شهريًا يكون بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.

وأضافت أنه في حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش، يمكن للمستفيد تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.

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