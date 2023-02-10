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“جيب” تزيح الستار عن أحدث سياراتها الرياضية.. وتكشف عن سعرها (صور)
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“جيب” تزيح الستار عن أحدث سياراتها الرياضية.. وتكشف عن سعرها (صور)

“جيب” تزيح الستار عن أحدث سياراتها الرياضية.. وتكشف عن سعرها (صور)

“جيب” تزيح الستار عن أحدث سياراتها الرياضية.. وتكشف عن سعرها (صور)
٠٧:٥٩:٣١ م، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أزاحت شركة “جيب” النقاب، عن أغلى سياراتها الرياضية متعددة الأغراض “رانجلر” على الإطلاق، والتي يتجاوز سعرها 115 ألف دولار.

وتحمل السيارة ذات الإصدار المحدود اسم “رانجلر روبيكون 392” 2023، وتم إطلاقها احتفالاً بالذكرى السنوية العشرين لاسم “روبيكون”.

محرك قوي للسيارة

ومن المقرر أن تعمل السيارة الجديدة بمحرك “في 8” بقوة 470 حصانًا، ويمكنها التسارع من الصفر وحتى 60 ميلاً في الساعة خلال حوالي 4.5 ثانية.

وستبدأ “جيب” تلقي طلبيات شراء السيارة في وقت لاحق هذا الشهر، ومن المتوقع أن تصل لدى الوكلاء خلال الربع الثاني من هذا العام.

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