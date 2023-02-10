الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
“جيب” تزيح الستار عن أحدث سياراتها الرياضية.. وتكشف عن سعرها (صور)
خدمة اليوم.. خطوات تقديم شكوى مالية لعدم صرف الضمان الاجتماعي
تخصصات جديدة في جامعات المملكة قريبا.. تعرف عليها
من غازي عنتاب.. متحدث الدفاع المدني: فريق الإنقاذ السعودي مصنف دوليا
استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات بالاختناق في اعتداءات لقوات الاحتلال
أمين “مجلس التعاون” يُثمن دور وتوجيهات قادة الخليج لإغاثة المتضررين من الزلزال

الرئيسية

 /

محليات

 /

تخصصات جديدة في جامعات المملكة قريبا.. تعرف عليها

تخصصات جديدة في جامعات المملكة قريبا.. تعرف عليها

تخصصات جديدة في جامعات المملكة قريبا.. تعرف عليها
٠٧:٥٥:١٠ م، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

بعد إعطاء مهلة للجامعات لإلغاء عدد من التخصصات التي لايحتاجها سوق العمل في المملكة، برزت أنباء عن تخصصات جديدة، قال حساب “وكالة تعليق”، المتحصص في تغطية ومتابعة أخبار التعليم بالمملكة، إنه سيتم الإعلان عنها قريبًا.

يأني ذلك فيما يتردد أنه سيتم تحويل ٧٠ كلية من مختلف الجامعات إلى تخصصات تطبيقية، وذلك في أعقاب إعلان الدكتور محمد الصالح، الأمين العام لمجلس الجامعات بالمملكة في أواخر الشهر الماضي، أنه سيتم إغلاق عشرات التخصصات في الجامعات والكليات لايحتاجها سوق العمل.

اقرأ أيضًا:

الدمج أو الإغلاق.. 30 يومًا على انتهاء مهلة التعليم للجامعات لهيكلة بعض الكليات

عشرات التخصصات التي سيتم إحلالها 

وكشف الصالح، أن هناك عشرات التخصصات التي سيتم إحلالها في مرحلة البكالوريوس والدبلوم، وهناك حوالي 70 كلية منتشرة بجميع أنحاء المملكة “فيها تخصصات لايحتاجها سوق العمل” سوف يتم تحويل تخصصاتها إلى تخصصات تطبيقية نوعية.

وأوضح الصالح أن التحول إلى كليات تطبيقية واحد من مخرجات إعادة هيكلة الجامعات، الذي توقع تطبيقه على غالبية الجامعات بالمملكة بحلول 2025.

اقرأ أيضًا:

لهذا السبب.. قرار بإغلاق عشرات التخصصات في جامعات المملكة

تطبيق النظام على 6جامعات قريبًا

وبين أنه سيتم تطبيق نظام الجامعات الجديد على ست جامعات قريبًا، حيث حدد النظام ثلاث جامعات كمرحلة أولى (جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل)، على أن تبدأ في التطبيق خلال سنتين من بعد صدور الأمر السامي في العام 1441هــ.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الأمين العام لمجلس الجامعات بالمملكة التخصصات بالجامعات والكليات الدكتور محمد الصالح السعودية اليوم سوق العمل وكالة تعليق الدراسة

مواد ذات صلة

المزيد
اتجاه لإضافة جراحة السمنة ضمن التأمين الصحي

اتجاه لإضافة جراحة السمنة ضمن التأمين الصحي

٠٩:٥٩ ص، الخميس، ١٢ يناير ٢٠١٧
إطلاق خدمة «مواعيد الشرطة» عبر «أبشر».. تعرّف على مزاياها

إطلاق خدمة «مواعيد الشرطة» عبر «أبشر».. تعرّف على مزاياها

٠٣:١٢ م، الخميس، ١١ مارس ٢٠٢١
طيران الأمن يراقب الحجاج بطائرات “بلاك هوك”

طيران الأمن يراقب الحجاج بطائرات “بلاك هوك”

٠٨:٣٨ ص، الخميس، ٠٣ أكتوبر ٢٠١٣
قرار من أمانة مكة بشأن عرض وبيع الإبل بمخططات «الخضراء والشرائع»

قرار من أمانة مكة بشأن عرض وبيع الإبل بمخططات «الخضراء والشرائع»

٠٨:٤٧ م، الخميس، ٢٩ أغسطس ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *