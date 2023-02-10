تخصصات جديدة في جامعات المملكة قريبا.. تعرف عليها

تواصل – فريق التحرير:

بعد إعطاء مهلة للجامعات لإلغاء عدد من التخصصات التي لايحتاجها سوق العمل في المملكة، برزت أنباء عن تخصصات جديدة، قال حساب “وكالة تعليق”، المتحصص في تغطية ومتابعة أخبار التعليم بالمملكة، إنه سيتم الإعلان عنها قريبًا.

يأني ذلك فيما يتردد أنه سيتم تحويل ٧٠ كلية من مختلف الجامعات إلى تخصصات تطبيقية، وذلك في أعقاب إعلان الدكتور محمد الصالح، الأمين العام لمجلس الجامعات بالمملكة في أواخر الشهر الماضي، أنه سيتم إغلاق عشرات التخصصات في الجامعات والكليات لايحتاجها سوق العمل.

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عشرات التخصصات التي سيتم إحلالها

وكشف الصالح، أن هناك عشرات التخصصات التي سيتم إحلالها في مرحلة البكالوريوس والدبلوم، وهناك حوالي 70 كلية منتشرة بجميع أنحاء المملكة “فيها تخصصات لايحتاجها سوق العمل” سوف يتم تحويل تخصصاتها إلى تخصصات تطبيقية نوعية.

وأوضح الصالح أن التحول إلى كليات تطبيقية واحد من مخرجات إعادة هيكلة الجامعات، الذي توقع تطبيقه على غالبية الجامعات بالمملكة بحلول 2025.

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تطبيق النظام على 6جامعات قريبًا

وبين أنه سيتم تطبيق نظام الجامعات الجديد على ست جامعات قريبًا، حيث حدد النظام ثلاث جامعات كمرحلة أولى (جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل)، على أن تبدأ في التطبيق خلال سنتين من بعد صدور الأمر السامي في العام 1441هــ.