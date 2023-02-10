استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات بالاختناق في اعتداءات لقوات الاحتلال

تواصل – واس:

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، نتيجة إطلاق مستوطنين الرصاص عليه عند مفترق النبي صموئيل شمال غرب القدس المحتلة.

وحسب وكالة “وفا”، فقد أفادت مصادر عائلية، بأن الشاب حسيـن خالـد قراقع “32 عامًا”، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص مستوطنين؛ أثناء قيادته مركبته عند مفترق النبي صموئيل، وأصابوه بجروح حرجة، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.

45 شهيدًا بينهم 9 أطفال

وذكرت المصادر، أن الشهيد قراقع من العيسوية جنوب القدس المحتلة، ومتزوج، وأب لولد وبنت، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 45 شهيدا بينهم 9 أطفال، وسيدة مسنة، وأسير في سجون الاحتلال.

إصابة العشرات بالاختناق

فيما أصيب شابان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدًا باعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في جميع المحافظات.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي أن جنود الاحتلال أطلقوا عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني باتجاه الشبان مما أدى لوقوع إصابتين بجروح مختلفة والعشرات بحالات الاختناق الشديد عولجوا جميعهم ميدانيًا.

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