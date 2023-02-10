من غازي عنتاب.. متحدث الدفاع المدني: فريق الإنقاذ السعودي مصنف دوليا

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو من قناة “الإخبارية” لحظة وصول المساعدات السعودية إلى مطار غازي عنتاب في تركيا.

وخلال الفيديو، وصل أعضاء من فريق البحث والإنقاذ السعودي، إلى المطار يبدأوا عملهم.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، إن فريق الإنقاذ السعودي فريق متخصص مصنف دوليا ويعمل ضمن منظومة مركز الملك سلمان للإغاثة وسيشارك في عمليات البحث والإنقاذ.

زلزال تركيا وسوريا

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعًا حوالي 50 جريحًا ومتسببًا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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