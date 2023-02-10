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أمين “مجلس التعاون” يُثمن دور وتوجيهات قادة الخليج لإغاثة المتضررين من الزلزال
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أمين “مجلس التعاون” يُثمن دور وتوجيهات قادة الخليج لإغاثة المتضررين من الزلزال

أمين “مجلس التعاون” يُثمن دور وتوجيهات قادة الخليج لإغاثة المتضررين من الزلزال

أمين “مجلس التعاون” يُثمن دور وتوجيهات قادة الخليج لإغاثة المتضررين من الزلزال
٠٧:٠٤:٥٧ م، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أنه يُثمن دور وتوجيهات قادة الخليج لإغاثة المتضررين من الزلزال.

دور خليجي ممتد في الأعمال الإنسانية والإغاثية

وأوضح أن الوقفة التضامنية الرسمية والشعبية لدول الخليج مع المنكوبين المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وخلف خسائر كبيرة في الأرواح والبنية التحتية نابعة من دورها الكبير والممتد في الأعمال الإنسانية والإغاثية.

تسيير جسور جوية إغاثية لإيصال المساعدات

وأضاف أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون  أصدروا توجيهات سامية بتخصيص مساعدات مالية للإغاثة العاجلة للمتضررين في تركيا وسوريا، بالإضافة إلى التوجيه بتسيير جسور جوية إغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن إرسال الفرق الطبية لعلاج المصابين وفرق الدعم والإسناد للمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين تحت ركام الزلزال.

تنظيم حملات شعبية رسمية للتبرعات المالية

وأشار إلى أن أنه تم تنظيم حملات شعبية رسمية للتبرعات المالية والعينية لدعم المنكوبين من تداعيات هذه الكارثة المؤلمة، حيث يأتي التوجيه بتنظيم هذه الحملات حرصاً من أصحاب الجلالة والسمو على تأكيد أن العمل الإغاثي والتضامني متأصل من وجدان الخليجيين، وإيمانًا بسمو رسالة العمل الإنساني والتضامن الأخوي في مختلف الظروف القاسية التي تمر بها الدول والشعوب الشقيقة والصديقة، وهو ما يتجسد اليوم في تفاعل واستمرار عمل مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية بدول المجلس، الذين جُبلوا على التفاعل الإنساني لا سيما مع المنكوبين جراء الكوارث الطبيعية.

وأكد أن الوقفة الخليجية التضامنية بكافة مستوياتها مع المنكوبين في تركيا وسوريا هي عابرة لحدود الجغرافيا السياسية لتستقر في ساحة الإنسانية التي لا تتجزأ ولا تفرق لاسيما في مثل هذه الأيام العصيبة التي يمر بها الشعبان التركي والسوري.

ارتفاع أعداد الضحايا لـ 22 ألفًا و800 قتيل

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات التركية ارتفاع قتلى الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرًا إلى 22 ألفًا و800، فيما ارتفعت إلى 77 ألفًا و711 أعداد المصابين.

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