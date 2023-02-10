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“الحصيني”: اليوم أول أيام “العقارب” وهذا مناخها وأهم ظواهرها الأرصادية
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“الحصيني”: اليوم أول أيام “العقارب” وهذا مناخها وأهم ظواهرها الأرصادية

“الحصيني”: اليوم أول أيام “العقارب” وهذا مناخها وأهم ظواهرها الأرصادية

“الحصيني”: اليوم أول أيام “العقارب” وهذا مناخها وأهم ظواهرها الأرصادية
٠٦:٥٥:٤٦ م، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، إن اليوم الجمعة هو أول أيام العقارب ونوء العقارب «ليس نجمًا» إنما هي صفة، تتصف بها هذه الأيام.

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أهم ظواهر “العقارب” الأرصادية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن اليوم أول أيام العقرب الأولى وهو كوكبان غير نيرين، وأن وأهم ظواهرها الأرصادية، هي:

1 – المنزلة السادسة من فصل الشتاء.

2 – يصعد فيه الماء إلى فروع الشجر.

3 – وقت صلاة الظهر فيه قد بلغ أقصى مدى له في التأخر.

4 – تسمى عقرب «السم»كناية عن شدة البرد فيها مدته 13 يومًا.

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وأضاف أن “العقارب”، هي مظنة البرد متى هبت الرياح الشمالية قطبية أو سيبيرية قد يحصل منه أضرار.

وأشار إلى أن العامة تقول: إذا دخلت العقارب، صار الخير قارب، وذلك كناية عن ازدياد فرصة الأمطار ويغلب عليها اعتدال الجو  وفي آخرها يبلغ الربيع، وهي ثلاثة منازل:

1 – سعد الذابح العقرب الأولى” السم”.

2 – سعد بلع،العقرب الثانية، “الدم”.

3 – سعد السعود العقرب الثالثة “الدسم”، ولها من أسمائها نصيب، وعدد أيامها 39 يومًا.

موجة برد شبه قوية

في الوقت نفسه، توقع الحصيني، موجة برد شبه قوية وهي الموجة السابعة منذ دخول الشتاء لهذا العام على معظم الأنحاء.

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية، مشيرًا إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة ولا يستبعد تساقط الثلوج مع تكون الصقيع على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

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أخبار السعودية أول أيام العقارب الحصيني حالة الطقس مركز الأرصاد موجة برد

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